Wird deutsches Trinkwasser in Zeiten des Ukraine-Kriegs besser?

Wird das Trinkwasser in Deutschland in Zeiten des Ukraine-Kriegs besser? Eine Folge des russischen Angriffs ist, dass die Landwirtinnen und Landwirte weniger düngen. Das geht aus Daten des Statistischen Bundesamts hervor. Auch in diesem Jahr, ein Jahr nach Kriegsbeginn, kaufen die Bauern bislang nur zurückhaltend Dünger ein, berichtet die Münchner Baywa, Deutschlands größter Agrarhändler.

"Die Düngemittelpreise hatten sich bereits im Herbst 2021 - vor Beginn des Kriegs in der Ukraine - mehr als verdoppelt und ein utopisch hohes Preisniveau erreicht", sagt eine Sprecherin des Bayerischen Bauernverbands in München. Hauptursache war der starke Anstieg der Gaspreise, der schon vor der russischen Invasion begonnen hatte. Gas wird hauptsächlich als Rohstoff für die Herstellung von Stickstoffdünger benötigt. "Vor diesem Hintergrund hatten Düngerhersteller die Produktion gedrosselt, beziehungsweise Werke zwischenzeitlich stillgelegt."

Weniger Dünger bedeutet weniger Nitrat im Boden

Eine mögliche Folge sind schlechtere Ernten. Aber damit einhergehend sind mutmaßlich auch die Stickstoffeinträge im Grundwasser niedriger. Umweltbehörden, Trinkwasserversorger, Lebensmittelhersteller und Bierbrauer dürfte das freuen. Denn erhöhte Nitratgehalte im Grundwasser sind ein großes Problem, auch in Bayern.

Wie eine Auswertung von BR Data aus dem vergangenen Dezember zeigt, sind einige Messstellen im Freistaat konstant über den Grenzwerten. Besonders stark betroffen sind Niederbayern, Unterfranken und Mittelfranken. Dort ist das Grundwasser so stark mit Gülle und Kunstdünger und damit mit Nitrat belastet, dass Landwirte dort von 2023 an weniger düngen müssen. Denn Nitrat gelangt oft auch ins Trinkwasser. Und in Bayern wird 85 Prozent des Trinkwassers aus Grundwasser gewonnen. Das Problem: Nitrat steht im Verdacht Krebs auszulösen. Hohe Nitratwerte sind zwar nicht ausschließlich auf die Landwirtschaft zurückzuführen, doch trägt die Düngung eben dazu bei.