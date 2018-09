Wirbelsturm "Sorbas" zieht über Griechenland

Ein schwerer Sturm hat heftigen Regen nach Südgriechenland gebracht. Der Sturm "Sorbas" bewegte sich über die Südspitze der Peloponnes. Windstärken von bis zu 90 Kilometern pro Stunde wurden in der Gegend gemessen. Die meisten Fährverbindungen von Häfen in der Nähe von Athen wurden gestrichen. Das Unwetter führte auch zu einzelnen Flugverspätungen. Dutzende Boote wurden an Land gedrückt.

Hohe Wellen

Reporter berichteten von starkem Wellengang und Winden der Stärke neun bis zehn im Raum Pylos-Methoni. Berichte über Verletzte gab es zunächst nicht. Touristen und Anwohner wurden aufgerufen, nicht auf die Straße zu gehen, wenn es nicht absolut notwendig sei. Zivilschutzeinrichtungen waren in weiten Teilen des Landes in Alarmbereitschaft.

Wirbelsturm schwächt sich ab

Inzwischen verlor der Mittelmeer-Hurrikan aber an Stärke. Durch die trockene Luft an Land wurde er deutlich geschwächt, wie das griechische Meteorologische Amt mitteilte. Aus diesem Grund sprachen die Wetterexperten nicht mehr von einem Medicane (Mediterranean Hurricane/Mittelmeer-Hurrikan), sondern von einem großen Sturmtief. Die Gefahrenlage bleibe wegen starker Regenfälle und stürmischer Winde aber bestehen, warnte der Zivilschutz. Der Sturm soll sich in den kommenden 48 Stunden in nordöstlicher Richtung bewegen.

Meteorologen hatten dem Sturm den Namen "Sorbas" gegeben - sie verglichen den Rhythmus der weltbekannten Musik aus dem Film "Alexis Sorbas" mit dem stürmischen Medicane.