Wirbelsturm "Ian" schwächt sich ab - bisher 30 Tote

"Ian" hat am Freitag die Küste von South Carolina mit Windgeschwindigkeiten von rund 140 Kilometern pro Stunde erreicht, als Hurrikan der Stufe eins von fünf. Wenige Stunden später haben sich die Winde auf gut 110 Kilometer pro Stunde abgeschwächt und nach der gängigen Einstufung gilt der Wirbelsturm damit nun nicht mehr als Hurrikan. Dennoch ist in in South Carolina der Notstand ausgerufen worden. US-Präsident Joe Biden hat die Bevölkerung aufgefordert, sich an die Anweisungen der Behörden zu halten.

Überflutete Straßen, Stromausfälle

Auf TV-Bildern waren komplett überflutete Straßen und ein teilweise zerstörter Pier zu sehen. Umfallende Bäume unterbrachen Stromleitungen. Allein im benachbarten Bundesstaat North Carolina, in den "Ian" weiterzog, sprach der Katastrophenschutz von rund 300.000 Stromausfällen.

Am Mittwoch war "Ian" als Hurrikan der Stufe vier mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 240 Kilometern pro Stunde in Florida auf Land getroffen. Bei seinem Zug quer über den südlichen Bundesstaat hinterließ er Zerstörungen und Überschwemmungen.