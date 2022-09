"Wir stehen am Beginn einer schwierigen Corona-Welle"

Der Beginn einer Herbst- und Winterwelle stehe uns direkt bevor, warnte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Berlin mit RKI-Chef Wieler zu den gestiegenen Corona-Fallzahlen. Dies sei auch international zu sehen, auch andere Länder kämpften mit steigenden Infektionszahlen. Dabei sei mit einer dreimal so hohen Dunkelziffer zu rechnen.

7-Tage-Inzidenz und mehr: Corona-Zahlen in Bayerns Landkreisen

"Die Menschen nicht mit Krisen überschütten"

Dennoch zeigten sich beide zuversichtlich, das Infektionsgeschehen in den Griff zu bekommen. Derzeit seien auch noch keine massiven Anstiege der Krankenhauseinweisungen und der Todesfälle zu verzeichnen. Die gute Botschaft sei: Wir sind besser vorbereitet als im letzten Herbst.

Derzeit stehe Corona wegen des Ukraine-Kriegs und der Energiekrise nicht so sehr im Fokus der Öffentlichkeit. Dies solle so bleiben, doch dafür müsse man etwas tun - geplant seien mehrere Maßnahmen, um dem Infektionsgeschehen die Stirn zu bieten. Denn man müsse verhindern, dass die Öffentlichkeit mit Krisen überschüttet werde.

Deutliche Verbesserung der medikamentösen Therapie

Dazu gehöre an erster Stelle eine Impfkampagne, da es bei den über 60-Jährigen immer noch deutliche Impflücken gäbe. Derzeit stehe ausreichend Impfstoff zur Verfügung, man wolle nun eine innovative Impfkampagne über die Medien starten. Lauterbach wies in diesem Zusammenhang nochmal auf den Wert der vierten Impfung hin. Bei den Älteren senke diese das Risiko eines schweren Verlaufs nochmal um neunzig Prozent - dies mache einen riesigen Unterschied. Derzeit werde die vierte Impfung aber in dieser Altersgruppe nur zu 25 Prozent genutzt.

Zweitens solle verstärkt eine medikamentöse Behandlung in Betracht gezogen werden, vor allem mit Paxlovid, ein Medikament, das die Wahrscheinlichkeit eines Krankenhausaufenthaltes um 75 Prozent senken könne.

Zudem gäbe es nun bessere Daten, der Pandemie-Radar komme nun sukzessive ans Netz. Bereits 1.300 Krankenhäuser seien bereits daran angeschlossen. Der Pandemie-Radar bietet einen Überblick über belegbare Betten, das Geschehen in den Praxen und - derzeit noch in Vorbereitung - über das Abwassermonitoring.

Appell an die Länder, rechtzeitig die Bremse zu ziehen

Auch das Infektionsschutzgesetz stelle einen wichtigen Baustein zur Bekämpfung des Infektionsgeschehens dar. Die Länder müssten den richtigen Zeitpunkt erwischen, Maßnahmen zu ergreifen, um die Welle abzuflachen. Lauterbach appellierte an die Länder, dies genau im Auge zu behalten und gegebenenfalls mit einer Maskenpflicht in Innenräumen, in Schulen zu reagieren. Wenn das nicht rechtzeitig geschähe, gäbe es vielleicht in ein paar Wochen Probleme mit belegbaren Betten und Personalmangel. Dann könne sehr schnell eine kritische Situation entstehen.

Auch weit mehr andere Atemwegserkrankungen

Auch andere Atemwegserkrankungen seien derzeit im Steigen begriffen, etwa Influenza und Rhinoviren, so RKI-Chef Wieler - dies weit mehr als gewöhnlich um diese Jahreszeit.

Das Ziel für den Herbst sei, die Zahl der Erkrankungen nicht überschießen zu lassen. Die meisten Infektionen verliefen zwar mild, aber Corona und Grippe könnten auch schwer verlaufen - und auch bei leichten Verläufen seien viele eben krank im Bett, es könne Personalengpässe geben.

Wir müssten uns bewusst sein, welches Risiko wir eingehen wollen und welches wir vermeiden können, so Wieler. Er appellierte an die Bevölkerung, weiterhin die bekannten Schutzmaßnahmen zu beachten wie regelmäßiges Stoßlüften und das Tragen einer Maske in Innenräumen. Bei Erkältungssymptomen rät der RKI-Chef, ein paar Tage zuhause zu bleiben.