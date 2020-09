Ein weiteres Mal beherrschten Covid-19 und seine Folgen die Debattenbeiträge im Bundestag. "Halten Sie sich an die Regeln", mahnte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die Bürger und Bürgerinnen bei ihrer wahrscheinlich letzten Grundsatzrede in einer Generaldebatte des Bundestags. Die Vorsicht lasse derzeit nach, alle sehnten sich nach mehr Unbeschwertheit - "das spüre ich selbst", so die Kanzlerin. Aber "wir riskieren alles, was wir in letzten Monaten erreicht haben".

Alle wollten einen erneuten landesweiten Shutdown verhindern - "und das können wir auch", so Merkel. Jetzt müssten jedoch die Menschen wieder achtsam sein - Herbst und Winter würden eine "Langstrecke".

Bekenntnis zu Neuverschuldung auf Zeit

Zugleich verteidigte sie die hohe Neuverschuldung - sie sei "in der gegenwärtigen Lage" das Richtige. Unterstützung erhielt sie von den Regierungspartnern. Die Menschen bräuchten in der "existenziellen Krise" Zuversicht, so SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich, der seinen Parteifreund Finanzminister Olaf Scholz gleich noch zum "richtigen Kanzler für Deutschland" ausrief. Auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sekundierte der Kanzlerin: "Schulden sind kein Selbstzweck. Wir wollen Chancen schaffen."

Der Etatentwurf von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) für 2021 sieht 96,2 Milliarden Euro an neuen Schulden vor. Für das laufende Jahr hatte sich Scholz mit zwei Nachtragshaushalten bereits die Möglichkeit gesichert, 218,5 Milliarden Euro an frischen Krediten aufzunehmen.

Scharfe Kritik von der Opposition

Die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel bezeichnete den Etatentwurf als "Dokument der unverantwortlichen Sorglosigkeit". Die Koalition nutze die Krise, "um den Zug umso schneller über falsch gestellte Weichen zu jagen". FDP-Chef Christian Lindner äußerte, neue Schulden zu machen, sei in der großen Koalition zu einer "Staatsphilosophie" geworden.

Ganz anders Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch, der nicht nur der Corona-Politik der Bundesregierung eine soziale Schieflage attestierte. "Warum geben Sie mehr Geld für Rüstung aus als für Gesundheit und Bildung zusammen?"

Linke und Grüne: Unterstützung für Merkels Mahnung zur Vorsicht

Anders als AfD und FDP unterstützte Bartsch ausdrücklich Merkels Appell, sich weiter an die Corona-Auflagen zu halten. Ähnlich Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter, der zugleich weitere Anstrengungen von Bund und Ländern anmahnte. Er wünsche sich mehr Gemeinsamkeit - "und mehr Vorausplanung". Noch immer gebe es keine vorausschauende Teststrategie, etwa für Menschen in Pflegeeinrichtungen und Lehrberufen. Außerdem forderte Hofreiter Luftfilter in Schulräumen.