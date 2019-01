vor 13 Minuten

Winterwetter: Bußgelder für Autofahrer bei Eis und Schnee

Ran an den Eiskratzer! Nur ein winziges Sichtloch an der Windschutzsscheibe kann ordentlich kosten. Genauso wie der Schnee, der sich auf dem Autodach türmt. Der Gesetzgeber hat noch weitere Winter-Bußgelder in petto.