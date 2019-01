Winterwetter: Bayern rüstet sich für noch mehr Schnee

Schulfrei und Behinderungen bei der Bahn

In Oberbayern fällt in vielen Regionen der Unterricht an den Schulen aus. Die Landkreise Miesbach und Bad Tölz-Wolfratshausen schließen ihre Schulen bis einschließlich Freitag. Das hat es seit Jahren nicht mehr gegeben, erklärt das Kultusministerium. Für den Landkreis Miesbach bleibt der Katastrophenfall laut Landratsamt unverändert bestehen. Plusgrade sorgen aktuell für Tauwetter und Schneematsch auf den Straßen. "Uns krachen reihenweise die Bäume unter dem schweren Schnee zusammen", so die Pressesprecherin des Landratsamts, Sophie Stadler.

Auch in anderen Landkreisen fällt der Unterricht aus: In Lindau haben die Kinder heute und morgen schulfrei. Im Landkreis Traunstein fällt heute der Unterricht aus.

"Das Problem ist der nasse, klebrige Schnee." Michael-Ernst Schmidt, Pressesprecher der Bahn in Bayern

Und auch im bayerischen Bahnverkehr kommt es weiterhin zu Behinderungen. Der nasse, klebrige Schnee bleibe vor allem in den Bäumen hängen und beschädige Oberleitungen, sagt Michael-Ernst Schmidt, Pressesprecher der Bahn in Bayern. "Außerdem müssen die Gleise oft per Hand freigeschaufelt werden, vor allem im Oberland", sagt Schmidt.

Ein Meter Neuschnee erwartet

Bis Donnerstag wird im Hochgebirge wohl ein weiterer Meter Schnee hinzukommen. Aber auch vom Fichtelgebirge bis zum Bayrischen Wald wächst die Schneedecke ordentlich an, im Bayerwald fällt nochmal gut ein halber Meter Schnee. Ein Sprecher der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Wien sagte: Die Gefahr, dass Bäume angesichts der Schneelast und des Sturms auf Straßen, Stromtrassen und Bahnlinien stürzen, steige von Tag zu Tag.

Circa 2.000 Menschen in der Steiermark eingeschlossen

Besonders schlimm hat es außerdem Österreich getroffen – etwa Salzburg, Tirol und Vorarlberg. Hier wird die Lawinengefahr in den Alpen immer größer. In weiten Teilen des Landes herrschte oberhalb der Waldgrenze die zweithöchste Warnstufe. Bis Freitag wird mit bis zu anderthalb Metern Neuschnee gerechnet. In der Steiermark hat's in den vergangenen Tagen mehr geschneit als sonst im gesamten Januar. Hier trifft sich die Landesregierung am Nachmittag zu einer Krisensitzung. In der Region sind etwa 2.000 Menschen von den Schneemassen eingeschlossen, unter ihnen auch viele Urlauber.

"Der Mensch hat Angst, wenn er nicht informiert ist. Dann werden irgendwelche Horrorszenarien entdeckt. Die sind total schädlich für die Bevölkerung. Deswegen schauen wir, dass wir täglich passende Informationen an unsere Gäste weitergeben." Heinz Wilding, Bürgermeister Hohentauern in der Steiermark

Heinz Wilding, Bürgermeister Hohentauern in der Steiermark, betont, dass die Versorgung in der Region bisher noch sichergestellt ist. Der Supermarkt sei zwar fast schon leer gekauft. Aber: "Wir haben Landwirte, die Brot backen, Butter und Käse machen. Wir sind eigentlich auch in den nächsten Tagen gut versorgt."

In Niederösterreich ist die Lawinen-Gefahr so hoch, dass das Skigebiet am Hochkar komplett evakuiert werden musste.

Schneefall in Sachsen – Sturmflut an der Nordsee

Doch auch im Norden Deutschlands sieht es nicht besser aus. An der Nordsee warnt das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie vor einer Sturmflut, die demnach Teile der deutschen Nordseeküste und Hamburg treffen könnte. Für Sachsen bringt das Sturmtief "Benjamin" derweil starken Schneefall.