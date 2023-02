Winterwetter: Tote und 1.700 abgesagte Flüge in den USA

Winterwetter hat weiten Teilen der USA von Texas bis nach West Virginia Eis, Schnee und Regen beschert und zur Absage von mehr als 1.700 Flügen geführt.

Tödliche Unfälle in Texas

Mindestens zwei Menschen kamen bei Unfällen auf vereisten Straßen in Texas ums Leben. Ein Mensch starb nach Angaben der Behörden bei einer Karambolage in Austin. Ein 45-jähriger Mann kam den Angaben zufolge ebenfalls ums Leben, als sein Wagen durch eine Leitplanke krachte und eine Böschung hinunterrutschte, wie die Polizei in Arlington mitteilte.

Mehr als 7.000 Stromausfälle wurden aus Texas gemeldet, wie Abbott erklärte. Zwei Personen wurden schwer verletzt, darunter ein Polizist, der in dem US-Staat unter einen Lastwagen geriet, wie die Behörden mitteilten.

Wetterwarnungen bis hinauf nach West Virginia

Während der Eissturm am Dienstag weiter ostwärts zog, galten Wetterwarnungen vom Westen von Texas bis nach West Virginia. Niederschläge - einschließlich Eisregen und Schneeregen - wurden in vielen Gebieten auch für den Mittwoch erwartet, wie Meteorologen mitteilten. Rettungskräfte eilten zu Hunderten Verkehrsunfällen allein in Texas. Gouverneur Greg Abbott appellierte an die Menschen, den Straßen fernzubleiben.

Bereits im Dezember hatte ein schwerer Wintersturm in weiten Teilen der USA zu katastrophalen Verhältnissen geführt, fast 60 Menschen starben. Besonders schwer getroffen wurde die Stadt Buffalo im US-Staat New York, die 34 Tote durch die Eiseskälte und Schneemassen im Stadtgebiet und der Umgebung meldete. Mindestens 24 weitere Tote wurden in anderen Teilen der USA gefunden.