BR24live, 9 Uhr – Ökostrom-Ausbau: Habeck-Gesetze im Bundestag

Das Bundeswirtschaftsministerium des grünen Ministers Robert Habeck hat die Gesetze erarbeitet, die den Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland stark beschleunigen sollen. Ökostrom aus Wind und Sonne spielt eine Schlüsselrolle in der Strategie der Bundesregierung. Es wird nun gesetzlich festgelegt, dass erneuerbare Energien im "überragenden öffentlichen Interesse" liegen und der öffentlichen Sicherheit dienen sollen. Das soll Genehmigungsverfahren beschleunigen und Gerichtsverfahren erleichtern.

Auch Bayern bekommt eine feste Quote für die Windkraft

Um den Ausbau der Windkraft zu beschleunigen, sieht das "Wind-an-Land-Gesetz" außerdem vor, dass die Bundesländer feste Anteile ihrer Fläche als Vorranggebiete für Windräder zur Verfügung stellen sollen. Für Bayern beträgt diese Quote bis Ende 2026 1,1 Prozent der Landesfläche, bis Ende 2032 1,8 Prozent der Fläche. Die bayerische Staatsregierung hat angekündigt, diese Vorgaben zu erfüllen. Dazu müssen die 18 regionalen Planungsverbände im Freistaat nun Flächen für Windkraft identifizieren.

Kleine Wasserkraft wird doch weiter gefördert

Bei der Wasserkraft erfüllt die Ampelkoalition im Bund eine vehement geäußerte Forderung der bayerischen Staatsregierung. Auch kleine Wasserkraftwerke sollen entgegen den ursprünglichen Plänen der Bundesregierung weiter EEG-Einspeisevergütung bekommen. Damit ist der Weiterbetrieb von knapp 4.000 bayerischen Wasserkraftanlagen mit einer Leistung bis zu 500 Kilowatt gesichert.

Gleich drei Parteien reklamieren den Erfolg für sich

Gleich drei Parteien reklamieren diesen politischen Erfolg für sich. Von den Freien Wählern heißt es – in den Worten von Energieminister Hubert Aiwanger: "Diese bayerischen Forderungen wurden auf den letzten Metern erfüllt. Unser hartnäckiger Einsatz auf allen Ebenen hat sich gelohnt." Auch die CSU-Fraktion im Landtag sieht sich als treibende Kraft und erklärt über ihre energiepolitische Sprecherin, Kerstin Schreyer: "Unser Einsatz in den letzten Wochen auf allen politischen Ebenen hat sich ausgezahlt. Das ist eine wichtige Erfolgsmeldung für die Energieversorgung Bayerns und für die vielen Wasserkraft-Familienbetriebe in Bayern."

FDP: "Schlechter Stil" von CSU und Freien Wählern

Die Bayern-FDP wiederum will das so nicht stehen lassen. Der energiepolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Bayerischen Landtag, Albert Duin, teilte mit: "Die FDP kippte das ursprünglich geplante Ziel von Bundesklimaminister Habeck, die sogenannte kleine Wasserkraft nicht mehr zu fördern. Dass sich jetzt CSU und Freie Wähler die Rettung der kleinen Wasserkraft als ihren Erfolg ans Revers heften, obwohl sie überhaupt nicht am Verhandlungstisch saßen, ist ganz schlechter Stil." Mit Strom aus kleinen Wasserkraftwerken kann Schätzungen zufolge der Bedarf von 350.000 Haushalten gedeckt werden.

Die EEG-Umlage, mit der Stromkunden bisher die Unterstützung für erneuerbare Energien finanziert hatten, wird endgültig abgeschafft. Bereits zum 1. Juli war sie auf null gesenkt worden. Künftig wird die Förderung über den Bundeshaushalt finanziert.

Vorübergehend wieder mehr Strom aus Kohle

Angesichts der Erdgasknappheit durch gedrosselte Lieferungen aus Russland will die Bundesregierung künftig nur noch möglichst wenig Gas zur Stromerzeugung verwenden. Stattdessen sollen wieder mehr Kohlekraftwerke zum Einsatz kommen. Der Bundestag soll deshalb auch über Gesetzesänderungen abstimmen, die Kohlekraftwerke wieder verfügbar machen, die bisher abseits des Marktes in Reserve gehalten werden, vor der Stilllegung stehen oder nur eingeschränkt zur Verfügung stehen. Diese so genannte Gasersatz-Reserve soll jedoch befristet sein, bis zum 31. März 2024.

Bundeswirtschaftsminister Habeck nannte diese Rückkehr zur Kohle "bitter", doch jetzt habe das Füllen der Gasspeicher bis zum Winter oberste Priorität.