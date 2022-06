Windkraft: Was der Bund von Bayern verlangt

"Der Ausbau der Windenergie ist inzwischen eine Frage der nationalen Sicherheit." So steht es in einer Formulierungshilfe für ein "Wind-an-Land-Gesetz", mit dem die Bundesregierung mehr Tempo bei der Energiewende durchsetzen will. Auch vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine und dessen Folgen für die Energieversorgung. Windkraft sei entscheidend, um eine Unabhängigkeit von fossilen Importen und die Klimaziele zu erreichen, heißt es aus Kreisen des Bundeswirtschafts- und des Bundesbauministeriums.

Habeck fordert mehr Tempo bei Windkraft-Ausbau

Wirtschaftsminister Robert Habeck nennt die Pläne "Meilensteine" für einen schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien. Am Rande eines Besuchs in Jordanien fordert der Grünen-Politiker, den Windkraftausbau zu beschleunigen: "Wir haben das schlecht genug gemacht in der Vergangenheit." Und mit Blick auf die geplanten Ausbauziele verspricht Habeck eine faire Verteilung unter den Ländern.

"Wind-an-Land-Gesetz" bereits in der Ressortabstimmung

Deutschlandweit sind zurzeit 0,8 Prozent der Landesfläche für Windkraftanlagen ausgewiesen. Mittelfristig muss sich der Anteil aus Sicht des Wirtschaftsministeriums erhöhen – nämlich auf 1,4 Prozent bis 2026 und rund zwei Prozent bis 2032. Wie eine Ministeriumssprecherin bestätigt, stimmen sich die zuständigen Ministerien seit Mittwoch zum "Wind-an-Land-Gesetz" ab. Im Wesentlichen gehe es darum, was jedes Bundesland leisten müsse, damit es beim Ausbau der Windkraft vorangehe.

Bayern soll 1,8 Prozent seiner Fläche für Windkraft ausweisen

Deshalb enthalten die Pläne der Ministerien konkrete Ziele für die Ausweisung geeigneter Flächen. Grundlage ist eine umfangreiche Studie zum regionalen Potenzial für Windkraftanlagen, wie es in der Formulierungshilfe heißt. Bayern soll demnach bis 2026 einen Anteil von 1,1 Prozent an der Landesfläche für Windräder ausweisen, bis 2032 sollen es 1,8 Prozent sein. Zurzeit liegt der Wert im Freistaat bei knapp 0,7 Prozent.

Noch ehrgeizigere Ziele für andere Länder

Länder wie Hessen, Brandenburg oder Thüringen sollen wegen des ermittelten Windkraftpotenzials noch ehrgeizigere Vorgaben erfüllen. Nur für die Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen sind die Vorgaben niedriger als für Bayern. Gleichauf liegen Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und das Saarland.

Was passiert mit Abstandsregeln?

Mit den geplanten Neuregelungen stellt sich die Frage: Was passiert mit bestehenden Abstandsregelungen? In Bayern gilt die sogenannte 10H-Regel, die den zehnfachen Abstand der Windradhöhe zur nächsten Siedlung vorschreibt. In der Regel sind das 2.000 Meter. Die Staatsregierung hat allerdings angekündigt, künftig Ausnahmen zuzulassen – beispielsweise an Autobahnen oder autobahnähnlich ausgebauten Bundesstraßen. Auch in Sachsen und Brandenburg gelten Mindestabstände zwischen Windkraftanlagen und Wohnhäusern, die jetzt möglicherweise verändert werden müssen.

Bund will Abstandsregeln notfalls außer Kraft setzen

Die Länder dürfen zwar nach dem Willen des Bundes auch in Zukunft darüber entscheiden, ob sie Abstandsregeln erlassen. Die Pläne von Habeck sehen aber vor, dass diese Regeln die Ausbauziele nach dem neuen Gesetz nicht unterlaufen dürfen. Um das zu garantieren, sollen die Länder ihre Regeln bis Juni kommenden Jahres anpassen. Ein weiterer Punkt, der noch für Streit sorgen dürfte: Falls ein Bundesland hinter den Vorgaben aus dem geplanten Gesetz zurückbleibt, sollen die Abstandsregeln automatisch außer Kraft treten.

Windkraft-Ausbau hat auch Folgen für Naturschutz

Die Ausbau-Ziele betreffen auch den Naturschutz und das dazugehörige Bundesgesetz: "Der Betrieb von Windenergieanlagen liegt im überragenden öffentlichen Interesse", soll es künftig im Gesetz heißen. Entsprechend werden die Flächen ausgeweitet, die grundsätzlich für Windräder infrage kommen. Allerdings sind auch Schutzmaßnahmen für Vogelarten wie den Rotmilan, den Steinadler und den Wanderfalken vorgesehen. Um die Vögel zu schützen, sollen in sensiblen Gebieten beispielsweise Flugrouten freigehalten oder Windräder zeitweise abgeschaltet werden.

Geht es nach dem Wirtschaftsministerium, könnten die Pläne schon bald umgesetzt werden. Ein Kabinettsbeschluss ist für nächste Woche geplant, danach soll sich der Bundestag mit der Sache befassen. Eine endgültige Entscheidung könnte im Juli fallen – also noch vor der Sommerpause.