Windböe beschädigt in der Oberpfalz knapp 20 Häuser

Im oberpfälzischen Hahnbach hat eine Windböe zahlreiche Häuser abgedeckt und Schäden verursacht. Nach Angaben des Landkreises Amberg-Sulzbach waren 15 bis 20 Häuser betroffen, darunter mehrere Nebengebäude und fünf Wohnhäuser. Auf Bildern ist zu sehen, dass Dächer abgedeckt, Dachziegel herausgerissen und auf die Straße geschleudert wurden. Auch mehrere Bäume wurden entwurzelt. Den Angaben zufolge wurde niemand verletzt. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.

Dorfstraße gesperrt

Feuerwehren und das Technische Hilfswerk sind derzeit vor Ort im Einsatz. Die Dorfstraße in Süß, einem Ortsteil von Hahnbach, ist aufgrund des Einsatzes gesperrt. Wie lange die Sperrung anhalten wird, ist noch unklar. Nach Angaben von Kreisbrandrat Christof Strobl seien die Wohnhäuser bereits notdürftig repariert und mit Planen abgedeckt worden. Die Arbeiten an den Nebengebäuden dauerten an.

Für Teile der Oberpfalz galt am Nachmittag eine Warnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vor markantem Wetter. Örtlich wurden Sturmböen bis zu 70 Kilometer pro Stunde vorhergesagt.