Oscar-Akademie kündigt Disziplinarverfahren gegen Will Smith an

Zwei Tage nach dem Ohrfeigen-Eklat auf der Bühne ist der Vorstand der Oscar-Akademie zusammengetreten, um mit Hollywood-Star Will Smith hart ins Gericht zu gehen: Es werde ein Disziplinarverfahren gegen den "King Richard"-Schauspieler eingeleitet - Smith habe mit seinem Verhalten bei der Preisgala am Sonntag gegen die Verhaltensrichtlinien der Academy of Motion Picture Arts and Sciences verstoßen.

Oscarnacht 2022: Ein schlechter Scherz und ein schneller Schlag

Smith hatte dem Moderator Chris Rock bei der Show auf der Bühne eine schallende Ohrfeige verpasst, nachdem der Komiker einen Witz über Smiths Ehefrau Jada Pinkett gemacht hatte. Darin ging es um ihren kahlgeschorenen Kopf - die Schauspielerin leidet unter krankhaftem Haarausfall. Zurück an seinem Platz rief er noch zweimal in die Richtung von Rock: "Lass den Namen meiner Frau aus deinem verdammten Mund!"

Will Smith entschuldigt sich via Instagram

Den Gästen im Dolby Theatre und Millionen Zuschauern am Bildschirm wurde schnell klar, dass dieser Schock-Moment kein geplanter Teil der Show war. Die vor der Zeremonie erbittert geführte Debatte, ob der ukrainische Präsidet Selenskyj per Video zugeschaltet werden sollte oder nicht - er wurde es nicht - war in diesem Moment schon vergessen. Wenig später gewann Smith den Oscar als bester Hauptdarsteller für seine Rolle in "King Richard". In seiner Dankesrede stellte er sich als Beschützer dar und schien den Ausfall verteidigen zu wollen.

Am Montag entschuldigte er sich via Instagram. Der Vorfall sei ihm "peinlich". Die Filmakademie fand in ihrer Stellungnahme dramatischere Worte: Smiths Verhalten sei "zutiefst schockierend" und "traumatisch" gewesen. Danach folgten Entschuldigungen an Chris Rock, die Gäste und die Zuschauer, verbunden mit zerknirschter Selbstkritik: "Wir hätten anders mit der Situation umgehen können". Und eine Enthüllung.

Smith wollte die Oscars nicht verlassen

Smith, verrieten die Oscar-Verantwortlichen, sei am Sonntagabend dazu aufgefordert worden, die Gala zu verlassen. Er sei dem aber nicht nachgekommen. Nun will der Verband am 18. April darüber entscheiden, ob Smith den Verband für immer verlassen muss.

Damit wäre der Oscargewinner in der Branche zum Outlaw degradiert. Der Akademie gehören mehr als 10.000 Filmschaffende an, darunter Schauspieler, Regisseure, Produzenten, Kostüm- und Set-Designer. Die meisten davon stimmen jedes Jahr über die Oscar-Gewinner ab.

Rauswurf mit Ansage: Eine Hollywood-Rarität

Macht die Motion Academy Ernst, würde Will Smith dadurch zugleich Mitglied im kleinen, aber wenig feinen Club der Ausgeschlossenen, dem bisher nur eine Handvoll Ex-Mitglieder angehören: 2004 wurde der Schauspieler Carmine Caridi geschasst, nachdem er Filmbänder weitergegeben hatte, die ihm für die Oscar-Bewertung zugeschickt worden waren, und diese im Internet als Raubkopien auftauchten.

2017 wurde Harvey Weinstein nach dem Vorwurf wiederholter sexuellen Belästigungen aus dem renommierten Verband ausgeschlossen; der Ex-Produzent sitzt nun eine langjährige Haftstrafe ab. 2018 traf es den Komiker Bill Cosby nach einem Schuldspruch wegen sexueller Übergriffe, sowie Regisseur Roman Polanski für ein Sexualdelikt in den 70er-Jahren.

Chris Rock: Geschlagener Gewinner?

Chris Rock, der Mann mit dem schlechten Scherz, könnte von der spektakulären Aktion am Ende profitieren. Nicht nur, dass ihm die Motion Academy für seine "Widerstandskraft" dankte; in Boston, wo er am Mittwoch mit seiner Comedy-Show "Ego Death Tour" ganz in weiß gekleidet auf der Bühne stand, wurde er dem Filmblatt Variety zufolge begeistert begrüßt. Der Applaus dauerte mehrere Minuten, Fans riefen "Ich liebe dich, Chris!"

Auf den erlittenen Schlag ins Gesicht ging Rock nur kurz ein: Er wolle den Vorfall erst noch "verarbeiten". "Abgesehen von dieser seltsamen Sache ist das Leben ziemlich gut", so Rock später auf der Bühne. Variety zufolge haben sich die Ticketverkäufe für Rocks Auftritte vervielfacht, die Ticketpreise gehen durch die Decke.