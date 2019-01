Will Seehofer Ausreisepflichtige im Gefängnis unterbringen?

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will ausreisepflichtige Ausländer und Strafgefangene offensichtlich gemeinsam in denselben Haftanstalten einsperren. Nach Berichten in den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland begründet Seehofer das mit einem Mangel von sogenannten Abschiebungshaftplätzen. Damit würde das Gesetz außer Kraft gesetzt, dass Abschiebungs- und Strafgefangene getrennt untergebracht werden müssen.

"Bessere Durchsetzung der Ausreisepflicht"

Das Vorhaben Seehofers ist dem Bericht zufolge ein Teil der Vorbereitungen für ein "Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht". Das Innenressort wolle "materielle und formale Voraussetzungen für Sicherheitshaft" absenken, hieß es dazu weiter. Darüber hinaus wolle das Ministerium prüfen lassen, ob auf den Richtervorbehalt bei Ausreisegewahrsam verzichtet werden kann.

Kritik von SPD, FDP und Grüne

Derzeit werden die Pläne innerhalb der Regierung aber noch diskutiert. Kritik kommt bereits vom Koalitionspartner SPD. Innenexperte Lischka sprach sich gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland dafür aus, mehr Haftplätze für Ausreisepflichtige zu schaffen.

Er habe zwar "Verständnis für die Bemühungen des Bundesinnenministers", sagte Lischka, glaube aber, "dass wir erfolgreicher sind, wenn wir die bestehenden Vollzugsprobleme analysieren und beheben, anstatt schon wieder neue Regelungen zu schaffen.

Die Grünen warfen Seehofer eine ,,Demontage des Rechtsstaats" vor. Das neue Vorhaben des Ministers widerspreche eindeutig der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes“, sagte die Grünen-Migrationsexpertin Filiz Polat. "Abschiebungshäftlinge dürfen nicht mit Strafgefangenen zusammen inhaftiert werden". Ähnlich äußerte sich die FDP.