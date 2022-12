Artikel mit Audio-Inhalten

Wilhelmshaven: "Dankbar und stolz" wegen LNG-Terminal

In Wilhelmshaven wird heute das erste Flüssiggas-Terminal in Deutschland eröffnet. Oberbürgermeister Carsten Feist ist "dankbar und stolz", denn damit sei gezeigt worden, "was in Deutschland möglich ist, wenn alle Beteiligten an einem Strang ziehen".