Wildtierschutz: Ihr Elend ist menschengemacht

Sabine Gallenberger sitzt in ihrer Wildtierauffangstation in München und hält ein sehr geschwächtes, wenige Tage altes, nacktes Eichhörnchen-Baby in der Hand. Die Augen hat das wenige Gramm leichte Tier noch geschlossen. Alle vier Stunden muss Gallenberger es mit einer speziellen Milch füttern – auch nachts. Und so eine Fütterung dauert: Nachdem es zweimal geschluckt hat, schnauft das Eichhörnchen-Baby, weil es sich vom Trinken erholen muss.

5.000 Eichhörnchen hat Gallenberger bereits gerettet. Aktuell kümmert sie sich um 75 Wildtiere, darunter auch Siebenschläfer und Feldhasen.

Tierpflege: Einsatz Tag und Nacht

Sabine Gallenberger’s Mutter schlafe oft auf der Couch, um beim Füttern zu helfen. Der Vater hat den Schreibwarenladen der 38-Jährigen übernommen. "Weil ich es nicht mehr schaffe, diese Menge an Tieren mit der Handfütterung zu versorgen."

Sabine Gallenberger muss sich rund um die Uhr kümmern, sie hat ein eigenes Zimmer für die Wildtiere, auch im Wohnzimmer stehen Käfige. Im Garten thront eine zwanzig Quadratmeter große Voliere, davor laufen Feldhasen frei herum.

Ministerium verweist auf Ehrenamtliche

Eine besonders gefährdete Art der Säugetiere sind Fledermäuse. Das europäische Abkommen zur Erhaltung der Fledermauspopulationen (EUROBATS) soll für deren Schutz sorgen. Doch kranke und geschwächte Fledermäuse wieder aufzupäppeln, um die Art zu erhalten, ist in Bayern eine Sache des Ehrenamts. Dem bayerischen Umweltministerium zufolge sei Tierschutz "eine Gemeinschaftsaufgabe" und verweist auf zwei Fledermaus-Koordinationsstellen in Nord- und Südbayern.

Deshalb kümmert sich Ellen Hacker seit fünf Jahren um die nachtaktiven Säuger. "Wir hatten dieses Jahr sehr viele Jungtiere, die entkräftet aus den Quartieren gefallen sind", erzählt Hacker. Fünfzig waren es seit Juni. Das Problem sei das Insektensterben, das seit den 80er Jahren voranschreite: Denn Fledermäuse, zumindest die in Bayern, sind reine Insektenfresser. "Wenn die Mütter keine Nahrung finden, können sie nicht ausreichend Milch produzieren", erklärt die Fledermausexpertin.

Zahl der pflegebedürftigen Wildtiere in Bayern nimmt zu

Doch nicht nur der extreme Rückgang von Insekten, auch Trockenheit, der Einsatz von Pestiziden, die Zerstörung von Lebensräumen und Verletzungen durch motorisierte Gartengeräte wie Mähroboter machen den Wildtieren in Bayern zu schaffen. Der Vorsitzende des Vereins "Wildtierschutz Deutschland", Lovis Kauertz, schätzt, dass in Bayern jährlich 10.000 Wildtiere verwaisen, verhungern oder verdursten – und die Zahl steige kontinuierlich an.

Corona sorgt für volle Auffangstationen

Beim bayerischen Landesverband für Vogelschutz (LBV) wurden bis Mitte August über 1.000 Vögel abgegeben, so viele wie noch nie zuvor. Allein im Juni hat die LBV-Auffangstation in Regenstauf rund 150 Patienten mehr gepflegt als im Juni des Vorjahres. "Die Vermutung liegt nahe, dass es an der besonderen Situation der Corona-Pandemie liegen muss. Menschen sind mehr in der Natur und finden da eher Vögel", so eine Sprecherin des LBV.

Auch Lovis Kauertz vom Verein "Wildtierschutz Deutschland" beklagt, dass die Pflegestationen völlig überfüllt und die Pfleger*innen am Limit ihrer Kräfte seien. Sie opferten ihre gesamte Zeit für die in Not geratene Tiere, nicht selten müssen Jungtiere alle zwei Stunden versorgt werden.

Tierpflege-Ehrenamt: Viel Ehre, kaum Geld

Das größte Problem ist Lovis Kauertz zufolge aber gar nicht mal der Pflegeaufwand, sondern das Geld: "All diesen Auffangstationen ist gemein, dass sie so gut wie überhaupt keine öffentliche finanzielle Unterstützung erhalten", so Kauertz. "Die finanziellen Lasten für dieses Engagement müssen sie aus privater Tasche zahlen."

Bemühen um staatliche Förderung

Genau das will die ehrenamtliche Tierpflegerin Ellen Lindner ändern. Sie hat eine Petition an das Bundesumweltministerium gerichtet, in der sie staatliche Hilfe für Wildtierauffangstationen fordert. Lindner zufolge brauche es vollfinanzierte Stellen und deutschlandweite Netzwerke, die die Versorgung kranker Tiere sicherstellen und die Aufklärung betreiben.

"Das Elend dieser Tiere ist menschengemacht, dennoch liegt die Verantwortung dafür auf den Schultern von wenigen Tierschützern, denn ein Großteil der Wildtierhilfe wird in Deutschland privat organisiert." Ellen Lindner, Initiatorin Petition "Staatlich finanzierte Wildtierhilfe"

Private Auffangstationen leisten "wertvolle ehrenamtliche Arbeit", betont das bayerische Umweltministerium. Jedoch würden sie nicht unter die Tierheimförderung fallen, da sie keine rechtliche Grundlage hätten und auch "nicht der Aufnahme, Pflege und Weitervermittlung von Fund- oder Abgabetieren dienen."

Laut einer Stellungnahme des Bundesumweltministeriums liegt die Finanzierungszuständigkeit für Tierheime oder Auffangstationen bei den einzelnen Bundesländern: "Wir haben leider keine Erkenntnisse dazu, inwieweit es hier an öffentlicher Finanzierung durch die Bundesländer mangelt."

Auffangstationen wichtig für Artenschutz in Bayern

Sabine Gallenberger betreibt ihre Auffangstation in München seit 15 Jahren. Auch sie bekommt und bekam nie finanzielle Unterstützung von staatlicher Seite. Zusammen mit ihrer Mutter hat sie deshalb jetzt den Verein "Wildtierwaisen-Schutz" gegründet. Mit dem Verein wollen sie andere ehrenamtliche Tierpfleger unterstützen, nach Möglichkeit auch finanziell. Deutschland, sagen die beiden, sei in Bezug auf den Wildtierschutz ein Entwicklungsland.

"Es ist so traurig, dass in Deutschland für artengeschützte Wildtiere nichts gemacht wird. Streng geschützte Tiere werden teilweise von Tierärzten eingeschläfert, weil sie wissen, dass es niemanden gibt, der die Tiere nimmt. In Afrika und in Australien gibt es Tier-Reservate und Rescue-Center, in denen die aufgezogen werden." Sabine Gallenberger, Vorsitzende "Wildtierwaisen-Schutz e.V."

Der Bund Naturschutz betreibt selber zwar keine Auffangstation, befürwortet aber staatliche Förderung für die ehrenamtlich betriebenen Pflegeeinrichtungen. Laut dem Artenschutzexperten des Bund Naturschutz, Uwe Friedel, sei es einerseits zwar normal, dass Wildtiere sterben, andererseits seien auch sehr seltene Tiere betroffen. "Und da zählt tatsächlich auch jedes Tier für die Erhaltung der Art bei uns in Bayern", so Friedel.

Tierschützerin: Was Menschen zerstören, sollen sie auch reparieren

Tierschützerin Sabine Gallenberger findet, dass der Artenschutz auch ein natürliches Gleichgewicht herstelle. Denn jedes Tier habe in der Natur eine bestimmte Aufgabe. Die Probleme aber, unter denen die Wildtiere leiden, seien meist unnatürlich, nämlich menschengemacht.

"Wenn man weiß, warum diese Wildtiere tatsächlich bei uns landen, nämlich, weil sie Opfer von der Zivilisation und vom Menschen geworden sind, dann bin ich auch der Meinung, dass der Mensch dann auch in der Verantwortung steht, diesen Tieren zu helfen." Sabine Gallenberger, Tierschützerin

Dass bisher so manches artengeschützte Wildtier überleben konnte, ist also vor allem den vielen ehrenamtlichen Naturschützern zu verdanken. Sie päppeln notleidende Tiere widernatürlich auf, weil der Mensch die Natur schon lange nicht mehr sich selbst überlässt.