Wildkamera fotografiert Bär im Tiroler Wald

In der Nähe der bayerischen Grenze ist ein Bär unterwegs. Im Tiroler Außerfern lief das Tier unweit des Plansees in eine Fotofalle. Mehrere österreichische Medien hatten am Samstag bereits darüber berichtet.

Das Waldgebiet in dem er aufgetaucht ist, würde aber von Menschen kaum besucht, hieß es. Bei dem Tier handle es sich um einen unauffälligen, gutmütigen und scheuen Bären, sagte Bezirksjägermeister Arnold Klotz. Wie die "Tiroler Tageszeitung" mitteilte ist es in diesem Jahr schon die zweite digitale Sichtung eines Bären in dieser Gegend.

Der ORF Tirol hatte zuvor bereits über die Sichtung eines Bären in einem Jagdrevier im Berwanger Tal berichtet. Vermutlich handelt es sich in beiden Fällen um dasselbe Tier. Er glaube nicht, dass es in diesem Gebiet zwei Bären gebe, meinte Bezirksjägermeister Klotz.

Gleiches Schicksal wie Bär Bruno?

Das weitere Schicksal des Bären ist noch unklar. Bereits im Juli hat die Bezirkslandwirtschaftskammer einen Antrag auf Abschussfreigabe gestellt. Das wurde jedoch von der Behörde abgelehnt. Es gebe derzeit keine fachlichen Voraussetzungen dafür, hieß es vonseiten des Landes.

Im Mai 2006 war nach 170 Jahren zum ersten Mal wieder ein Bär in Bayern aufgetaucht. Das Tier sorgte für viel Aufregung, bis ein Spezialteam den Auftrag bekam den "Problembären" zu erschießen.

Bär tötete im Sommer mehrere Tiere in Tirol

In Österreich gab es zuletzt im Sommer Probleme mit einem Bären. Mehrere Tiere in Tirol wurden durch einen Bären getötet, wie sich später anhand einer DNA-Probe herausstellte: Im Juni und Juli riss er Schafe und Rotwild im Außerfern und dem Pitztal.

Der betroffene Tierhalter im Pitztal, hatte nach dem Riss seiner Schafe eine Wildkamera installiert, die den Bären eine Nacht später aufnahm. Im Juli gab es zudem mehrere Hinweise über einen Beutegreifer bei Inzing. Im Almgebiet zwischen dem Sellrain- und dem Inntal wurden 20 tote Schafe entdeckt. Wie das Land Tirol mitteilte, muss noch geklärt werden, ob ein Bär auch für den Riss eines Schafs und Lamms in Matrei verantwortlich ist.