Wilderei – Straftat statt Romantik und Mythos

Sie sind meistens im Schutz der Dunkelheit unterwegs, draußen in den Wäldern, um illegal Tiere zu töten: Wilderer. Auch in den Wäldern in der Nähe von Moosburg treiben sie ihr Unwesen, im Revier des Jägers Thomas Schreder.

"Wir haben leider schon mit Pfeil und Bogen erlegte Tiere hier im Revier gehabt. Wir haben schon Rehe gefunden, denen nur der Kopf abgeschnitten wurde. Und die Krönung war, dass wir sogar dann auch ein Gewehr gefunden haben, das in einer Hecke deponiert wurde." Thomas Schreder, Jäger

Jagdverband distanziert sich

Seit vielen Jahren ist Thomas Schreder im Bayerischen Jagdverband aktiv. "So wie mir geht es auch vielen meiner Jäger-Kollegen", erzählt er im Interview mit dem ARD-Politmagazin report München.

"Der Jagdverband distanziert sich von jeglicher Wilderei. Wenn wir davon Kenntnis bekommen, gehen wir dem nach. Für uns hat die gesetzeskonforme Ausübung der Jagd oberste Priorität. Alles, was mit Wilderei zu tun hat, lehnen wir kategorisch ab." Thomas Schreder, Jäger

Mit Romantik hat Wilderei nichts zu tun

Lange galten Wilderer eher als Rebellen gegen die Obrigkeit in Bayern. Wie Georg Jennerwein, der im 19. Jahrhundert lebte. Doch mit Wilderer-Romantik haben die Fälle der vergangenen Jahre nichts zu tun, berichtet Andreas von Lindeiner vom Landesbund für Vogelschutz.

"Solche Übergriffe auf Tiere sind definitiv Straftaten, die kriminell sind. Wenn wir die Chance haben, so eine Straftat aufzudecken, muss sie auch angezeigt und vor Gericht verhandelt werden und diese Leute gehören dann bestraft." Andreas von Lindeiner, Landesbund für Vogelschutz in Bayern

Die Motive der Wilderer sind unterschiedlich: Manch einer ist an der Trophäe interessiert, der andere am Fleisch und es gibt auch die Wilderer, die einfach Tiere nur töten wollen.

Neues Online-Portal gegen Wilderei

In Bayern wurden in diesem Jahr schon etliche Greifvögel vergiftet und getötet. Der Landesbund für Vogelschutz in Bayern hat deshalb mit der Gregor Louisoder Umweltstiftung nun ein Online-Portal gestartet, auf dem getötete Tiere gemeldet werden können. So soll der Druck auf die Wilderer erhöht werden.

"Wir wollen Naturschutzkriminalität stoppen und müssen sie dazu natürlich gut dokumentieren. Wir brauchen natürlich auch die Bevölkerung, die uns diese Fälle mitteilt, die Anzeigen bei der Polizei macht, damit wir einfach solche Straftäter auch entsprechend dingfest machen können." Andreas von Lindeiner, Landesbund für Vogelschutz in Bayern

Beweissicherung schwierig

Bislang werden nur sehr wenige Täter in Sachen Wilderei verurteilt. Eine Ausnahme: Mitte September sprach das Amtsgericht Cham einen Mann wegen Wilderei schuldig und verhängte eine Geldstrafe in Höhe von 3.000 Euro. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann einen streng geschützten Luchs in eine Falle gelockt und erschossen hatte.

Fast 1.000 Fälle von Wilderei verzeichneten die Behörden in Deutschland im vergangenen Jahr, mehr als 200 davon in Bayern. Schwierig ist vor allem die Beweissicherung, da oftmals die Tiere entsorgt oder einfach mitgenommen werden.

Jetzt sind die Wilderer besonders aktiv

Speziell jetzt vor Weihnachten haben die Wilderer wieder Saison, berichtet Jäger Thomas Schreder. "Zum Jahresende merken wir vermehrt die Fälle, wo wir die Schüsse nicht zuordnen können. Wir denken, das sind die Wilderer. Wir merken, dass diese Tiere zur Wildbretgewinnung gewildert werden, um so günstig Festtagsbraten zu holen," so Thomas Schreder.