Wieviel China braucht die Wirtschaft?

"Wenn wir China nicht mehr haben, wird der Wohlstand in Deutschland sinken." Mit dieser Aussage fasst Holger Engelmann in DokThema große Befürchtungen in einem Satz zusammen. Engelmann ist CEO des Autozulieferers Webasto – einem Familienunternehmen, das starke Verknüpfungen mit China hat - so wie viele andere Unternehmen in Deutschland und der EU. Ein Bruch mit China wäre für sie existenzgefährdend. Denn China gilt nicht nur als Werkbank der Welt und wichtiger Rohstofflieferant, das Reich der Mitte ist auch einer der am stärksten wachsenden Absatzmärkte der Welt.

Wohlstand durch China-Geschäft

Die Entwicklung der deutschen Handelsbeziehungen zeigt nach oben: Knapp 1,4 Billionen Euro haben deutsche Unternehmen mit Exporten in die Welt allein im Jahr 2021 verdient. Ein Plus von 400 Prozent in 30 Jahren. Betrachtet man nur China, hat sich der Absatz sogar um 5.000 Prozent gesteigert. Doch es bestehen auch große Abhängigkeiten auf umgekehrtem Weg - bei Lieferungen aus China: Knapp zehn Prozent aller Waren, die wir importieren, stammen von dort.

Ein Dilemma für Firmen

In Stockdorf bei München ist die Zentrale von Webasto, eines der großen Unternehmen im Familienbesitz und Weltmarktführer für Autodächer und Standheizungen. Hier hat man früh und intensiv auf den chinesischen Markt gesetzt: Mehr als ein Drittel der Umsätze werden heute dort getätigt, elf Produktionsstätten hat Webasto in China. Doch mit der autokratischen Regierung von Präsident Xi Jinping ist die Gefahr gewachsen, dass China politisches Machtstreben über wirtschaftliche Interessen stellt. Ein Dilemma für Firmen wie Webasto. Denn: einfach raus geht nicht. Ein Ziel von Webasto-CEO Engelmann wäre es deshalb, andere Märkte – wie Europa oder Amerika – so auszubauen, dass sie profitabel genug sind, sich selbst zu tragen. "Dann können wir auch ohne China überleben."

Die Zeichen bei Webasto stehen derzeit auf Expansion, auch in Deutschland: Die Zentrale wird gerade ausgebaut, denn man will hier in die Zukunft der E-Mobilität investieren und Zulieferteile für Elektrofahrzeuge produzieren. Ein Schwerpunkt ist dabei der Batteriebereich. Aus der bayerischen Region heraus will Christin-Marie Boudgoust, die für Webasto die Entwicklung der Batteriesysteme umsetzt, gegen asiatische Weltmarktführer antreten und im billiardenschweren Wachstumsmarkt E-Mobilität mitmischen. Ein Geschäft mit zweistelligen jährlichen Wachstumsraten. China ist bei diesem neuen Standbein aber wieder nicht außen vor, denn das Land ist führend im Geschäft mit Lithium-Ionen-Batterien. So gibt es erneut eine Zusammenarbeit zwischen den Webasto-Standorten in Shanghai und dem bayerischen Stockdorf. Gibt es keine andere Möglichkeit?

EU-Politik steuert gegen – mit mäßigem Erfolg

Knapp 80 Prozent der weltweiten Produktion von Lithium-Ionen-Batterien (gemessen an Batterieleistung) findet derzeit in China statt. Die EU-Politik hält mittlerweile dagegen – mit der "European Battery Innovation". 2021 wurden dafür rund drei Milliarden Euro Förderung beschlossen. Mit Erfolg: Viele neue Batteriewerke entstehen derzeit in Europa. Doch an das Kernstück – die Batteriezelle, für die Seltene Erden gebraucht werden – trauen sich nur wenige heran. Auch Webasto nicht. Und selbst wenn die Zellen hier produziert würden: Die dafür notwendigen Rohstoffe und Seltenen Erden kommen überwiegend aus China.

Innovation als Schlüssel?

Was kann Europa also noch dagegensetzen? Ein Instrument ist Innovation. In Frankreich entwickelt beispielsweise die Startup-Firma "Tiamat" Batteriezellen aus heimischen Natrium – um von den Seltenen Erden unabhängig zu werden. Doch auch hier kommt man von chinesischen Zulieferprodukten nicht los: Das Natrium stammt aus Frankreich - viele andere Bauteile dieser Innovation kommen nach wie vor aus Asien. Der Grund: Europäische Hersteller haben die Massenproduktion vieler Bauteile oft komplett aus der Hand gegeben und alles günstig aus China eingekauft. Während die Industrieproduktion in Europa abnimmt, entstehen in China gleichzeitig immer effizientere Giga-Fabriken. "China ist eine Riesenmacht im Industriebereich, die haben ihre eigenen Interessen. Und setzen enorme Mittel ein, die Europa derzeit nicht einsetzen kann. Die USA beginnen ebenso massiv zu investieren. Europa hängt da sehr hinterher“, erläutert Hervé Beuffe, Geschäftsführer von "Tiamat" in DokThema. So kann Europa den Kampf um Schlüsseltechnologien nicht gewinnen.

Harter Wettbewerb und Verdrängung

Gemeinsam statt gegeneinander – wäre das ein Lösungsansatz? Auch die gemeinsame Entwicklung wichtiger Technologien mit China ist in der Vergangenheit für Deutschland nicht immer gut ausgegangen. Mikko Huotari erinnert an die Solarindustrie: Mit vielen Subventionen habe Deutschland diesen Bereich aufgebaut – übriggeblieben seien am Ende die erfolgreichen chinesischen Unternehmen. Das könnte sich wiederholen, warnt er – "weil China da ganz klar natürlich auf einen harten Wettbewerb und Verdrängung setzt." Mikko Huotari ist Direktor des "Mercator Institute for China Studies" in Berlin, einer der renommiertesten europäischen Think Tanks für Chinaforschung. Er beobachtet seit Jahren, wie Präsident Xi immer größeren Einfluss gewinnt – auch auf die Wirtschaft.

Eine europäische Antwort auf Chinas Strategien?

Denn die Führung in Peking hat klare Pläne. Mit der "Made in China 2025"-Strategie hat sie zehn Branchen definiert, in denen China zunächst zum führenden Produzenten im heimischen Markt werden will: Von Medizintechnik über IT und künstlicher Intelligenz bis hin zur Luft- und Raumfahrt. Mit dabei: die Elektromobilität. Bis 2025 will man in China führend sein, bis Mitte des Jahrtausends weltweit dominant. China nutze dabei laut dem Vorsitzenden des Handelsausschusses im EU-Parlament Bernd Lange keine westlichen Technologien, weil es selbständig und unabhängig sein wolle – auch wenn es dann länger dauere, die Ziele zu erreichen. So eine industrie-politische Strategie suchte man hierzulande lange vergebens. Immerhin: Mitte März hat die EU-Kommission reagiert und ein Industrie-Gesetz zum Beschluss vorgelegt.

Neues Verhältnis zu China definieren

"Wandel durch Handel" hieß zuvor lange die Devise. Die Hoffnung war, dass der wirtschaftliche Austausch zu einer Annäherung führen würde. Bei Menschenrechten, Kinderarbeit oder politischer Verfolgung schaute man nicht so genau hin. Die Ampelregierung will das ändern: Im Koalitionsvertrag hat sie vereinbart, das Verhältnis Deutschlands zu China neu auszurichten. Dort ist die Rede von einer "systemischen Rivalität", von weniger Abhängigkeit und einer umfassenden Strategie. Doch passiert ist seither wenig. Noch werden in den Ministerien Papiere geschrieben. Im Wirtschaftsministerium denkt man über neue Regeln für in China tätige Unternehmen nach.

Investitionshilfen vs. Selbstdemontage

In der EU diskutiert man gerade, ob künftig Milliarden an Steuergeldern als Investitionshilfen in private Unternehmen fließen sollen. Doch ist Chinas Expansionsdrang so zu stoppen? Mikko Huotari glaubt nicht daran. China könne sich derzeit vor allem selbst stoppen, ist sich der Forscher hingegen sicher. Und Huotari glaubt zudem an die "Kapazität, Innovationskraft und fantastische Unternehmen“ hierzulande. Mittlerweile gebe es auch ein Bewusstsein der Bevölkerung und der Politiker dazu "was auf dem Spiel steht“. In einer Grundsatzrede hat Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor kurzem eine härtere Gangart gegenüber China angekündigt. Doch konkrete Maßnahmen kann die EU-Politik bislang kaum vorweisen.

Es geht nicht mehr nur um Handel …

Längst geht es der Weltmacht nicht mehr nur um Handel und Produktion: China will eine andere Weltordnung, Autokratie gegen Demokratie. Und Chinas Tonlage wird immer selbstbewusster und aggressiver. Was, wenn Xi Jinping Taiwan angreifen lässt? Dann wird es Sanktionen geben, die wirtschaftlichen Beziehungen würden rapide abgebrochen, ist sich Bernd Lange sicher. Der Vorsitzende des Ausschusses für internationalen Handel im EU-Parlament warnt deshalb deutlich vor einer möglichen Zuspitzung im Taiwan-Konflikt. "Das ist für die europäische Union aber ein deutlich schlimmeres Momentum, als das, was wir mit Russland erlebt haben", sagt er.

Der Taiwan-Konflikt hängt wie ein Damoklesschwert über der Weltwirtschaft. Die Zeitenwende in der Weltpolitik bringt große Herausforderungen für deutsche Unternehmen, ihre Mitarbeiter und die Regionen, in denen sie produzieren.