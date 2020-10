11.10.2020, 06:32 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Wien wählt: Strache konkurriert mit der FPÖ

In Österreich sind heute die Bürger in Wien aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, der mit seiner ehemaligen Partei völlig zerstritten ist, tritt mit einer eigenen Liste an.