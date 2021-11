Wien: Radikalisierung der Corona-Gegner befürchtet

In Österreich hat sich die Stimmung unter den Ungeimpften nach Worten von Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) deutlich verschärft. Es habe bei der Großdemonstration in Wien am Samstag eine "aufgebrachte, aggressive Stimmung" geherrscht. Unter den Teilnehmern – nach Angaben der Polizei waren es rund 40.000 – hätten sich neben "besorgten Bürgern, die die Corona-Maßnahmen ablehnten", Neonazis, Rechtsextremisten und gewaltbereite Hooligans befunden, so der Innenminister.

Vergleich von Kanzler Schallenberg mit KZ-Auschwitz-Arzt Mengele

Es habe erneut eine Verharmlosung des Holocausts gegeben, vereinzelt seien Judensterne mit der Aufschrift "ungeimpft" getragen worden. Bundeskanzler Alexander Schallenberg sei auf Plakaten mit dem SS-Auschwitz-Arzt Mengele verglichen worden. Dies sei absolut inakzeptabel und werde strafrechtlich geahndet, betonte Nehammer. Dass die Großdemonstration weitgehend friedlich verlaufen sei, führte der ÖVP-Innenminister auch auf den, wie er sagte, "besonnenen Einsatz" der rund 1.300 Polizeibeamten zurück.

Mordversuch an Polizisten in Linz

Als konkretes Beispiel für die Gewaltbereitschaft nannte Nehammer einen Brandanschlag auf ein Polizeiauto in Linz. Die beiden Tatverdächtigen hätten danach zugegeben, dass sie dabei die beiden Polizisten, die sie zuvor kontrolliert hätten, töten wollten. "Das ist ein Ausmaß an Radikalisierung, das in keiner Weise hinnehmbar ist." Es gebe Morddrohungen gegen den Kanzler und den Gesundheitsminister.

Lockdown ab Montag in Österreich

In Österreich wächst der Druck auf Ungeimpfte. Es herrschen eine 3G-Regel am Arbeitsplatz, eine 2G-Regel, die Ungeimpfte aus weiten Teilen des öffentlichen Lebens ausschließt. Und am Montag tritt in Österreich ein landesweiter Lockdown in Kraft. Während diese Maßnahme für Geimpfte und Genesene am 13. Dezember enden soll, gilt sie danach für Ungeimpfte unbefristet weiter. Das Land leidet unter einer massiven Corona-Welle mit einer Sieben-Tage-Inzidenz weit über 1.000 Fällen pro 100.000 Einwohner.