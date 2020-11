Wien: Mehrere Tote und Verletzte - Täter auf der Flucht

Hintergrund der Tat noch unklar

Ob die Synagoge das Ziel war, ist nach wie vor unklar. Der Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde, Oskar Deutsch, schrieb auf Twitter, es könne nicht gesagt werden, ob der Stadttempel eines der Ziele war. "Fest steht allerdings, dass sowohl die Synagoge in der Seitenstettengasse als auch das Bürogebäude an derselben Adresse zum Zeitpunkt der ersten Schüsse nicht mehr in Betrieb und geschlossen waren."

Laut dem österreichischen Bundeskanzler, Sebastian Kurz, könne ein antisemitischer Hintergrund nicht ausgeschlossen werden. Zugleich fügte er hinzu: "Wir können zu dem Hintergrund noch nicht wirklich etwas sagen."

Die Polizei zog in der Nacht alle zur Verfügung stehenden Kräfte zusammen und suchte in der Zwei-Millionen-Stadt nach weiteren Attentätern. Über der Innenstadt kreisten Hubschrauber, es herrschte am späten Abend Ausnahmezustand. Die Polizei rief die Bürger dazu auf, öffentliche Plätze zu meiden. Viele Menschen verschanzten sich in Lokalen und warteten ab. Die Armee mit Soldaten wurde hinzugezogen. Das österreichische Bundesheer habe den gesamten Objektschutz in der Hauptstadt übernommen, so dass sich die Polizei einzig auf die Durchkämmung der Gebiete in der Innenstadt konzentrieren kann, so Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz. Der Öffentlichen Nahverkehr kam teilweise zum Erliegen.