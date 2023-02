Wiederholungswahl in Berlin: Wahlbeobachter "sehr zufrieden"

Es ist eine Premiere: Nach eineinhalb Jahren wird die Abgeordnetenhauswahl in Berlin von 2021 wiederholt. Seit dem Morgen können etwa 2,4 Millionen Berlinerinnen und Berliner über ein neues Landesparlament entscheiden.

Bei der Wahl hatte es damals lange Warteschlangen gegeben, unter anderem weil Stimmzettel ausgegangen waren. An etlichen Orten wurde auch nach 18.00 Uhr noch gewählt, obwohl schon Prognosen oder sogar Hochrechnungen veröffentlicht waren. Wegen solcher Pannen muss die Wahl nun wiederholt werden, das hatte der Berliner Verfassungsgerichtshof entschieden.

Wahlbeobachter: Alles läuft dem Eindruck nach gut

Dieses Mal soll alles glatt gehen: Internationale Wahlbeobachter des Europarats sind im Einsatz. Am Nachmittag zeigten sie sich zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der Wiederholungswahl. "Der Gesamteindruck ist, dass alles wirklich gut läuft", sagte Delegationsleiter Vladimir Prebilic. "Die Dinge sind wirklich gut organisiert, muss ich sagen." So habe es jetzt mehr Urnen, mehr Wahlhelfer und eine kleinere Zahl von Wahlberechtigten je Wahllokal gegeben. Auch Stimmzettel würden in größerer Zahl vorgehalten.

Die zehnköpfige Delegation des Kongresses der Gemeinden und Regionen des Europarats besuchte in kleinen Teams Wahllokale in allen zwölf Berliner Bezirken. Nach Prebilics Worten sprachen sie mit Wahlvorständen und beobachteten die Abläufe. Die Wahlhelfer hätten gewusst, was zu tun sei, es habe keine langen Schlangen gegeben, niemand habe sich beschwert.

Einen Verbesserungsvorschlag hatte Prebilic dann aber doch noch: Aus seiner Sicht wären durchsichtige Wahlurnen besser als die in Berlin verwendeten Stahlboxen. Das schaffe Transparenz und Vertrauen.

Landeswahlleiter: "Kleinere Pannen nie auszuschließen"

Auch Landeswahlleiter Stephan Bröchler zeigte sich zufrieden. Von einem ganz pannenfreien Sonntag gehe er dennoch nicht aus: "Wir sollten so gegen 18 Uhr alle Informationen zusammen haben, was im Großen und Ganzen gut gelaufen ist, ich hoffe möglichst viel, und wo es halt auch zu kleineren Pannen gekommen ist", sagte Bröchler. "Denn das wird auch passieren." Es gebe keine fehlerlose Wahl. Deshalb spreche er gerne von einer "reibungsarmen" Wahl.

Niedrigere Wahlbeteiligung zeichnet sich ab

Nach Angaben der Geschäftsstelle des Landeswahlleiters haben bis zum Mittag (12.00 Uhr) 23,4 Prozent der Wahlberechtigten abgestimmt. Bei der Pannen-Wahl im September hatte die Wahlbeteiligung zur gleichen Zeit bei 27,4 Prozent gelegen - allerdings wurde sie nur für die Bundestagswahl erfasst, die parallel stattfand. Bei der Abgeordnetenhauswahl 2016 lag die Wahlbeteiligung am Mittag bei 25,1 Prozent.

Die Wiederholungswahl könnte die politischen Verhältnisse in der Stadt verändern. Möglich wären nach den letzten drei Umfragen vom vergangenen Donnerstag unterschiedliche Bündnisse. Neben einer CDU-geführten Koalition wäre auch denkbar, dass SPD, Grüne und Linke zusammen weiterregieren.

Auch Bundestagswahl könnte wiederholt werden

Wer auch immer künftig in Berlin koaliert, kann es maximal bis 2026 tun. Da es sich um eine Wiederholungs- und keine Neuwahl handelt, ändert sich nichts an der Legislaturperiode. Sie begann 2021 und dauert fünf Jahre. Die Parteien müssen mit denselben Bewerberinnen und Bewerbern antreten wie bei der Pannen-Wahl. Direktkandidaten, die nicht nochmals antreten wollten oder konnten, wurden durch Nachrücker von den Parteilisten ersetzt.

Auch die Bundestagswahl in Berlin könnte wegen der damaligen Pannen teilweise oder ganz wiederholt werden. Darüber entscheidet das Bundesverfassungsgericht - wann ist noch offen.