Wiedergeburt statt Hirntod? Nato vor Erweiterung

Schon bald könnten Finnland und Schweden ganz offiziell an die Nato-Tür klopfen, doch um ihnen Einlass zu gewähren, muss das Bündnis zunächst noch die Türkei überzeugen: "Ich bin sicher, dass wir eine Lösung in dieser Sache finden", bekundete Finnlands Außenminister Pekka Haavisto.

Der tags zuvor bereits, wie er sich ausdrückte, mit seinem "guten türkischen Kollegen" telefoniert hatte. Und genau wie seine schwedische Amtskollegin Ann Linde zu einem Abendessen im Kreis der Bündnis-Mitglieder geladen war.

Einwände aus der Türkei

Nachdem aus der Allianz wochenlang keine kritische Stimme zu einem möglichen Beitritt der beiden nordischen Staaten zu vernehmen gewesen war, hatte am Freitag der türkische Präsident Erdogan plötzlich Einwände erhoben. Auch wenn dessen Außenminister Mevlüt Cavusoglu in Berlin noch einmal nachlegte, indem er Schweden und Finnland vorhielt, "Terrororganisationen" wie die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) und die Kurdenmiliz YPG "offen" zu unterstützen - so kamen doch gleichzeitig Entspannungs-Signale aus Anakara: Erdogan ließ erklären, dass er trotz der Kritik nicht die Tür für die skandinavischen Staaten verschließe. Finnland hatte bereits angekündigt, aufgrund der russischen Bedrohung "unverzüglich" einen Nato-Aufnahmeantrag zu stellen, die formelle Entscheidung Schwedens steht noch aus.

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hatte an ihrer Unterstützung für die Beitrittspläne der Skandinavier keinen Zweifel gelassen: "Jedes demokratische Land sollte erfreut sein", wenn "Demokratien mit starken Verteidigungsfähigkeiten" das westliche Militärbündnis stärkten, hatte sie - gefragt nach den türkischen Vorbehalten – zum Abschluss des G7-Treffens im schleswig-holsteinischen Weißenhaus betont.

"Vom Hirntod 2019 zu einer Wiedergeburt 2022"

Alles spricht also für eine Allianz-Vergrößerung: "Die Nato entwickelt sich vom Hirntod 2019 zu einer Wiedergeburt 2022", frohlockt bereits Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn. Ein Verweis auf Frankreichs Staatspräsident Macron, der das Bündnis noch vor wenigen Jahren eben als "Hirntod" bezeichnet hatte.

Putin: Nato-Erweiterung "Bedrohung" und "Fehler"

Russlands Präsident Putin hingegen bezeichnet die Nato-Erweiterung als "Bedrohung" und sprach in einem Telefonat mit der finnischen Staatsspitze von einem "Fehler".

Genau wie die mögliche Erweiterung der Allianz eine Folge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine ist, so gilt das auch für das zweite wichtige Diskussionsthema: Wie massiv die Verstärkung der Nato-Ostflanke mit weiteren Truppen ausfallen sollte. Entschieden wird darüber letztlich beim G7-Gipfel auf Schloss Elmau im Juni.

Natürlich geht es in Berlin - drittens – auch um die Frage, wie man der Ukraine am wirkungsvollsten helfen kann: Es gebe wenig Anzeichen, dass der Krieg bald vorbei sei, befand der niederländische Außenminister Wopke Hoekstra: "Wenn wir sicher sein wollen, dass sie bei potenziellen Verhandlungen so stark wie möglich sind, müssen wir dafür sorgen, dass sie so stark wie möglich auf dem Schlachtfeld sind." Deutschland und die G7-Staaten hatten erklärt, sie würden die Ukraine notfalls auch jahrelang mit Waffen unterstützen. Auch das ein deutliches Signal an Russland.