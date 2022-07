Wiederaufbau: Ukraine schätzt Kosten auf 750 Milliarden Dollar

Die Ukraine schätzt die Kosten für den Wiederaufbau ihres kriegszerstörten Landes auf mindestens 750 Milliarden Dollar (knapp 720 Milliarden Euro). In dem russischen Angriffskrieg seien seit Ende Februar allein in der Infrastruktur direkte Schäden von bislang knapp 100 Milliarden Euro entstanden, legte Regierungschef Denys Schmyhal am Montag bei der ersten großen Wiederaufbau-Konferenz in Lugano in der Schweiz.

Wiederaufbau der Ukraine mit russischem Geld

Für den Wiederaufbau sollten die rund 300 bis 500 Milliarden Dollar Vermögenswerte des russischen Staates und von Oligarchen herangezogen werden, die weltweit eingefroren seien, so Schmyhal.

Juristen betonen dagegen, wie schwierig es ist, eingefrorene Vermögenswerte zu konfiszieren und auszugeben. Nötig wären unter Umständen Urteile vor internationalen Gerichten. Oligarchen müsste eine direkte Verantwortung für Beiträge zum Kriegsgeschehen nachgewiesen werden.

Ukraine will Wirtschaftswunder

Schmyhal präsentierte rund 1.000 Vertretern von Geberländern sowie internationalen Organisation und Finanzinstitutionen einen ersten, Hunderte Seiten langen Wiederaufbauplan. Sein Land brauche aber auch finanzielle Unterstützung anderer Länder, des Privatsektors und Kredite. Er appellierte an Partner, die dringendsten Reparaturen umgehend in Angriff zu nehmen, etwa Wasserversorgung und Brücken.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj war per Videolink zu geschaltet. "Solange es Ruinen gibt, geht der Krieg weiter, solange der Aggressor glaubt, er könne die Grundlagen des Lebens zerstören, solange gibt es keinen Frieden", sagte Selenskyj.

Von der Leyen sichert Unterstützung zu

Die Europäische Union werde die Ukraine unterstützen, bekräftigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. "Europa hat eine besondere Verantwortung und ein strategisches Interesse daran, die Ukraine auf diesem Weg zu begleiten", sagte sie. Seit dem Beginn des Krieges habe die EU 6,2 Milliarden Euro finanzielle Unterstützung mobilisiert. "Und Sie wissen: Es kommt noch mehr."

Deutschland sagte dem Land zusätzliche 426 Millionen Euro zu, wie das Entwicklungshilfeministerium mitteilte. Zusätzlich leiste die Bundesregierung humanitäre Hilfe und stabilisiere den Haushalt der Ukraine mit über einer Milliarde Euro Budgethilfe. "Es ist wichtig, dass wir in Lugano schon jetzt international koordiniert die Weichen für einen nachhaltigen, reformorientierten Wiederaufbau der Ukraine stellen", erklärte die deutsche Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD). "Die Menschen in der Ukraine brauchen ein Dach über dem Kopf, eine Schule zum Lernen, intakte Stromnetze, eine sichere Wasserversorgung und vieles mehr."

Wiederaufbau könnte Rückkehrperspektive bringen

Der geschäftsführende Direktor der Europäischen Investitionsbank (EIB), Markus Berndt, betonte indes, Investitionen seien nötig, um einen vollständigen Zusammenbruch der ukrainischen Wirtschaft zu verhindern. Die Grundversorgung mit Wasser, Abwasser, Energie und digitaler Vernetzung müsse umgehend wieder hergestellt werden, auch auf die Gefahr hin, dass etwa eine Wasserleitung erneut zerstört werden könnte. Die Menschen brauchten auch eine Rückkehrperspektive. Von den einst 44 Millionen Einwohnern sind mehr als 5,5 Millionen ins Ausland geflohen und wurde mehr als 6,2 Millionen innerhalb des Landes vertrieben.