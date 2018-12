Wieder Zehntausende bei "Gelbwesten"-Protesten in Frankreich

Die Bilder ähneln denen der vergangenen Wochenenden, nur die Reihen der sogenannten Gelbwesten sind spärlicher besetzt: In Paris, Nantes und anderen französischen Städten gingen erneut zehntausende Menschen auf die Straße, um gegen die Reformpolitik der Regierung zu demonstrieren.

Landesweit hätten sich am Samstag rund 40.000 Menschen beteiligt, hieß es seitens der Polizei. Laut dem Nachrichtensender Franceinfo war der Zuspruch damit aber deutlich geringer als zuletzt. In Paris etwa - bisher Zentrum der Aktionen - waren nur rund 2.000 Demonstranten unterwegs.

Polizei nimmt mehr als 200 Gelbwesten fest

Doch auch die Bilder von der Prachtstraße Champs-Élysées, wo es in den vergangenen Wochenenden immer wieder schwere Ausschreitungen gegeben hatte, erinnern an vorangegangene Protesttage: Am Abend kam es hier zu Spannungen zwischen Demonstranten und der Polizei. Die Beamten setzten Wasserwerfer und Tränengas ein. Mehrere Menschen wurden festgenommen, unter anderem einer der Wortführer der Gelbwesten-Bewegung. In ganz Frankreich nahm die Polizei mehr als 200 Menschen in Gewahrsam.

Mann stirbt bei Zusammenstoß mit LKW

Auch außerhalb der Hauptstadt gab es Proteste. In Straßburg versammelten sich laut Regionalsender France Bleu Alsace rund 100 Menschen an der Europabrücke, die nach Deutschland führt. Im äußersten Südwesten Frankreichs kam es auf der Autobahn nahe der Grenze zu Spanien zu Behinderungen.

Am Rande der Demonstrationen an einer Mautstelle südlich von Perpignan starb in der Nacht zum Samstag ein 36-Jähriger. Er war in einen LKW gefahren, der an einer Straßensperre der Gelbwesten stand. Insgesamt sind damit seit Beginn der Proteste Mitte November zehn Menschen gestorben.

Französisches Parlament billigt Zugeständnisse

Anfangs waren bei den Proteste der Gelbwesten, der "gilets jaunes", landesweit rund 282.000 Menschen auf die Straße gegangen. Seither nahm die Zahl der Teilnehmer zwar stetig ab, ihre Vehemenz aber zu.

Am Freitag billigte das französische Parlament nun milliardenschwere Zugeständnisse von Präsident Macron an die Gelbwesten. So müssen beispielsweise ab kommendem Jahr auf Überstunden weder Sozialabgaben noch Steuern gezahlt werden. Auch Rentner und Mindestlohn-Bezieher profitieren von den neuen Regelungen.