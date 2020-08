Wieder Proteste in Belarus - EU will Beziehungen überprüfen

Den dritten Abend in Folge sind Menschen in Belarus (Weißrussland) aus Protest gegen das offizielle Ergebnis der Präsidentenwahl auf die Straße gegangen. Hunderte protestierten in der Hauptstadt Minsk und zahlreichen anderen Städten gegen das Endergebnis der Wahl am Sonntag, wonach der seit 1994 regierende Präsident Alexander Lukaschenko auf 80 Prozent der Stimmen kam. Angesichts eines harten Vorgehens der Polizei kündigte die Europäische Union an, ihre Beziehungen zu Belarus zu überprüfen.

Polizei setzt Blendgranaten und Gummigeschosse ein

Auch am Dienstagabend kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Protestierenden und der Polizei, die Blendgranaten und Gummigeschosse einsetzte, um die Menge auseinanderzutreiben. Ungeachtet des großen Polizeiaufgebots gingen Menschen auf die Straßen und riefen "Schande" und "Lang lebe Belarus". Einige legten Blumen an der Stelle nieder, wo in der Nacht zuvor ein Mann ums Leben gekommen war. Autofahrer hupten, einige stellten ihre Wagen Polizeifahrzeugen in den Weg. Es gab Dutzende weitere Festnahmen. Insgesamt wurden bereits mehr als 5.000 Protestteilnehmer festgenommen.

Nach eigener Darstellung haben Sicherheitskräfte angebliche Organisatoren der Demonstrationen festgenommen. Sie hätten einen von ihnen in einem Hotel entdeckt und abgeführt, meldete die Staatsagentur Belta am heutigen Morgen in Minsk ohne Details zu nennen. Der Mann soll von dort aus Protestteilnehmer angeleitet haben. Auch zwei russische Journalisten sollen demnach festgenommen worden sein.

EU kündigt Schritte gegen die Verantwortlichen an

Die EU kündigte Schritte gegen die Verantwortlichen und Regierungsbeamte an, die sich möglicherweise in die Abstimmung eingemischt hätten, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Die Menschen in Belarus hätten gezeigt, dass sie einen Wandel wollten, doch die Wahlen seien weder frei noch fair gewesen. Borrell rief die Regierung zum Dialog auf.

Oppositionskandidatin entschuldigt sich bei ihren Anhängern

Die Oppositionskandidatin Swetlana Tichanowskaja, auf die laut dem amtlichen Endergebnis zehn Prozent der Stimmen entfielen, entschuldigte sich am Dienstag in einem Video bei ihren Unterstützern und sagte, es sei ihre eigene Entscheidung gewesen, das Land zu verlassen und nach Litauen zu gehen. Die Entscheidung zur Flucht habe sie sich nicht leicht gemacht. "Aber Gott bewahre euch davor, jemals vor einer Entscheidung zu stehen wie ich", sagte sie zu ihren Anhängern. Ihr Ehemann Sergej Tichanowski, ein oppositioneller Blogger, sitzt seit Mai im Gefängnis. Tichanowskaja hatte sich geweigert, den Sieg Lukaschenkos bei der Wahl am Sonntag anzuerkennen und am Montag formal Protest gegen das Ergebnis eingereicht.