Wieder Panne von Regierungsflieger - Minister Müller gestrandet

Auf seiner Afrika-Reise ist Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) von einem technischen Defekt an der Regierungsmaschine ausgebremst worden. Der Ausfall eines Ventils verhinderte am Montag den geplanten Weiterflug von Malawi nach Sambia. Die Beschaffung eines Ersatzteils aus Deutschland und die Reparatur dauern vermutlich zwei Tage. Müller und seine Delegation sollten daher am Abend auf eine Linienmaschine aus Lilongwe in die sambische Hauptstadt Lusaka umsteigen.

Die Maschine der Flugbereitschaft der Bundeswehr war vor sieben Jahren neu angeschafft worden. Die Flugzeuge vom Typ Global 5000 gelten nach Angaben des Piloten als verlässlich. Ein Problem mit dem Ventil habe es bisher in dem Flieger nie gegeben. Wie das Reiseprogramm Müller angepasst wird, war zunächst noch offen.

Nach Gesprächen und Projektbesuchen in Malawi standen ursprünglich für Montag in Sambia noch eine Kupfermine und ein Solarkleinkraftwerk auf dem Programm. Zum Abschluss der Reise wollte der Bundesentwicklungsminister weiter nach Namibia reisen.

Pannen mit Regierungsfliegern sorgten für Schlagzeilen

Im Oktober war Finanzminister Olaf Scholz (SPD) samt Delegation auf Bali gestrandet, weil Nager Elektronikkabel des Regierungsfliegers "Konrad Adenauer" angeknabbert hatten. Ende November folgte schon die nächste Panne der "Konrad Adenauer". Als Angela Merkel mit der Regierungsmaschine auf dem Weg zum G20-Gipfel in Buenes Aires war, streikte ein Bauteil des Flugzeugs, der Flieger musste umdrehen.