Wieder mehr Raucher - wegen Corona?

In Deutschland wird wieder mehr geraucht. Derzeit liegt der Anteil der Raucher bei fast 31 Prozent unter den Menschen ab 14 Jahren. Das geht aus der repräsentativen Langzeitstudie "Deutsche Befragung zum Rauchverhalten" (Debra) hervor. Möglicherweise spielt bei dem aktuellen Trend zur Zigarette auch die Corona-Pandemie eine Rolle, denn noch Ende 2019 lag der Anteil der Raucherinnen und Raucher in der Bevölkerung ab 14 bei etwa 27 Prozent, vor einem Jahr bei etwa 27,5 Prozent. Am 1. Januar 2022 gibt es erstmals seit sieben Jahren wieder eine Tabaksteuererhöhung in der Bundesrepublik.

Möglicher Grund: Corona-Stress macht Ex-Raucher rückfällig

Eine mögliche Erklärung: Mehr frische Ex-Raucher könnten unter den Eindrücken des vergangenen Jahres rückfällig geworden sein. "Ob Corona-Stress oder allgemein Auswirkungen der Pandemie da jetzt hineinspielen, ist ein bisschen spekulativ, kann aber sein", so der Suchtforscher und Debra-Leiter Daniel Kotz gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Denkbar sei auch, dass Leute im Homeoffice eher zur Zigarette greifen als unter Kollegen im Büro.

Lockt das Home-Office öfter zum Aschenbecher?

Schon vor Corona allerdings waren die Deutschen sichtlich weniger motiviert mit dem Rauchen aufzuhören, so der Epidemiologe Daniel Kotz, Leiter des Sucht-Forschungsschwerpunktes am Centre for Health and Society (chs) der Uni-Klinik Düsseldorf. Die sogenannte Rauchstoppversuchsrate ist rückläufig. Ein positiver Trend allerdings bleibt bestehen: Die meisten Jugendlichen fangen gar nicht erst an zu qualmen.

Ab 2022 Erhöhung der Steuer - auch auf erhitzten Tabak

In Deutschland steigt die Steuer für eine Packung mit 20 Zigaretten im neuen Jahr um durchschnittlich 10 Cent. 2023 werden weitere 10 Cent aufgeschlagen, in den Jahren 2025 und 2026 kommen noch einmal jeweils 15 Cent pro Packung hinzu. Am 1. Januar 2022 tritt zudem das Tabaksteuermodernisierungsgesetz in Kraft.

Auch Wasserpfeifentabak und erhitzter Tabak, die beide bislang niedriger - nämlich wie Pfeifentabak - besteuert worden sind, werden damit höher besteuert. Auch bei den Liquids für E-Zigaretten wird an der Steuerschraube gedreht - jedoch erst ab 1. Juli 2022. Im vergangenen Jahr verdiente der Staat fast 15 Milliarden Euro an Tabaksteuer.

Der Trend geht zu Heat-not-Burn-Produkten

Und der Tabak-markt wächst: Vor allem sogenannte Heat-not-Burn-Produkte, also elektronische Heizstifte, in denen speziell verarbeiteter Tabak auf ein paar Hundert Grad erhitzt wird, ohne dass Asche und Zigarettenrauchgeruch entstehen, werden gerne gekauft. Nutzer ziehen an den Geräten wie an einer herkömmlichen Zigarette. Mehr als fünf Prozent der Menschen in Deutschland haben schon einmal Heat-not-Burn-Produkte ausprobiert, so die Debrastudie. Bei Tabakerhitzern entstehen Aerosole mit weniger schädlichen Schadstoffen als im Rauch normaler Zigaretten. Das zeigen Studien, darunter allerdings viele anbieterfinanzierte.

Jährlich 125.000 Rauchertote in Deutschland

Ein Gesundheitsrisiko freilich stellt Tabakkonsum in jeder Form dar. Etwa 13 Prozent der Mortalität in Deutschland sind Studien zufolge dem Rauchen geschuldet. Gut ein Viertel dieser Todesfälle ereilt die Menschen noch im Erwerbsalter. Jährlich sterben in Deutschland ungefähr 125.000 Menschen an den Folgen von Tabakkonsum.