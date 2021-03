22.03.2021, 08:43 Uhr

Wieder mehr als 3.000 Covid-Patienten auf Intensivstationen

Die Zahl der Covid-Patienten auf Deutschlands Intensivstationen steigt deutlich an. Mit mehr als 3.000 belegten Betten liegt sie so hoch wie in der ersten Corona-Welle 2020. Experten warnen vor einer Überlastung und fordern einen schärferen Lockdown.