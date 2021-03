Wieder deutlich mehr Corona-Infektionen: Inzidenz bei knapp 125

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert-Koch-Institut (RKI) in del letzten 24 Stunden 20.400 Neuinfektionen gemeldet. Laut RKI sind das gut 4.000 mehr als vor einer Woche. Binnen 24 Stunden sind in Deutschland 157 infizierte Menschen gestorben. Stark ist auch die Sieben-Tage-Inzidenz gestiegen. Während der Wert am Freitag noch bei 119 lag – vor zwei Wochen sogar bei 76,1 –, erreichte am Samstagmorgen bundesweit 124,9.

Mehr Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen registrierte das RKI zuletzt am 19. Januar. Damals lag die Inzidenz bei 131,5. Die zuletzt wieder stark ansteigenden Infektionszahlen führen Experten auch auf die Verbreitung ansteckender Coronavirus-Varianten zurück.

Intensivmediziner warnen vor Lockerungen

Angesichts der steigenden Fallzahlen warnten Intensivmediziner vor Lockerungen nach Ostern, wie es etwa das Saarland plant. Ähnlich äußerte sich der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Den Funke-Zeitungen sagte er, es sei klar, dass die Zahl der Infizierten weiter steige. Einige Länder zögen daher wieder die Notbremse mit verschärften Maßnahmen.

2,8 Millionen Corona-Infizierte

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 2.755.225 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 2.477.500 an. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 75.780.

Auch R-Wert steigt weiter

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Freitagabend bei 1,14 (Vortag 1,08). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 114 weitere Menschen anstecken.

Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.