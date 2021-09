Wie Wissenschaftler die Gletscherschmelze bremsen wollen

Wie stark die Gletscher auf dem Rückzug sind, wird am Morteratsch im Engadin besonders deutlich. Der meistbesuchte Gletscher der Schweiz ist über sechs Kilometer lang. Noch vor gut 100 Jahren war er zweieinhalb Kilometer länger.

Gletscherforscher Felix Keller vom Zentrum für angewandte Glaziologie in Samedan erklärt, besonders an heißen Sommertagen gehe es dem Eis an den Kragen: "Der Gletscher insgesamt verliert im Moment pro Jahr etwa fünfzehn Millionen Tonnen Eis. Allein an einem Hitzetag können bis zu eine Million Tonnen Eis schmelzen."

Gletscherschmelze künstlich aufhalten

Der Glaziologe will gegensteuern, indem er den Gletscher künstlich beschneit. Er hat sich ein gigantisches Beschneiungssystem ausgedacht. Quer über den Gletscher will er 1-Kilometer-lange Seile spannen, daran Wasserleitungen und hunderte Sprühdüsen befestigen. Sie sollen aus Schmelzwasser eines oberhalb gelegenen Gletschers eine Kunstschneedecke erzeugen. Keller bezeichnet das als Schmelzwasser-Recycling: "Im Sommer, wenn massenweise Schmelzwasser anfällt wird das Schmelzwasser oben behalten und dann im kalten Winter wird daraus Schnee produziert, um zuverlässig den Gletscher zu schützen."

Eine Milliarde Schneekristalle pro Sekunde

Der Forscher hat vor kurzem eine Pilotanlage in Betrieb genommen, gefördert u.a. von der Schweizer Regierung. Die Technik funktioniert dank der winterlichen Außentemperaturen in 2000 Metern Höhe und dank des durch das Gefälle vom Gletschersee herrschenden Drucks ohne Stromzufuhr. Die Düsen stammen von der Firma Bächler Top Track, die Anlagen für die Beschneiung von Skipisten entwickelt und fertigt. "Aus den Wasserdüsen kommen nur Wassertröpfchen raus. Weiter vorne wird das Wasser mit Luftdruck gemischt. Daraus entstehen eine Milliarde Schneekristalle pro Sekunde. Und wenn die zusammen treffen mit den Wassertröpfchen, dann fällt das nach Zehn Metern als Schnee zu Boden", erklärt Geschäftsführer Claus Dangel.

Klingt einfach, ist es aber keineswegs. Es sei sehr viel Schnee nötig, sagt Gletscherforscher Felix Keller, um den Gletscherschutz bis zum Sommer zu erhalten: "Es braucht eine etwa zehn bis zwölf Meter hohe Schneedecke. Wenn man das umrechnet, dann sind das rund drei Millionen Tonnen Schnee, die wir jedes Jahr produzieren müssen."

Massiver Landschaftseingriff notwendig

Doch wie lässt sich diese gewaltige Menge Schnee am effizientesten erzeugen? Welche Düsengröße braucht es? Welchen Wasserdruck? Das will der Glaziologe mit seinem Versuch herausfinden. Kritiker verweisen darauf, dass die Anlage Millionen kostet und zudem einen enormen Eingriff in die Natur darstellt. Ein berechtigter Einwand, meint Felix Keller. Gleichwohl sei das eine Frage der Abwägung: "Auch mich schmerzt es, dass man quasi einen derart massiven Landschaftseingriff machen muss. Es geht darum, dass Menschen eine lohnenswerte Zukunft haben, damit sie überhaupt überleben."

Ökologie versus Gletscherschutz

Millionen Menschen – so Keller - seien abhängig von den Gletschern und ihrer Funktion als Süßwasserspeicher - etwa im Himalaya. Dort sieht er eine Einsatzmöglichkeit für seine Technik. Motiviert für seinen Gletscherrettungsversuch wird Felix Keller von künftigen Generationen. Er ist überzeugt davon, dass unsere Nachfahren nicht fragen werden, ob man den Gletscherrückzug nicht gesehen habe. Nein sie würden vielmehr wissen wollen, was wir dagegen getan hätten. Und dann möchte der Glaziologe sagen können, dass er durchaus versucht habe, einen Beitrag zu leisten, um die Gletscherschmelze aufzuhalten.

Durch das Beschneien könnte das Abschmelzen eines Gletscher zwar nicht komplett gestoppt werden, sagt Felix Keller, aber - so kalkuliert er - um 30 bis 50 Jahre verzögert werden. Bremsen lässt sich die Gletscherschmelze auch mit anderen technischen Maßnahmen. Zum Beispiel am Gletscher Gurschenfirn am knapp 3.000 Meter hohen Gemsstock oberhalb des Bergdorfs Andermatt. Jedes Frühjahr, wird gleich unterhalb der Bergstation der Seilbahn, am obersten Abschnitt der dortigen Skipiste der Schnee mit Planierraupen so zusammengeschoben, dass der darunter liegende Gletscher gut abgedeckt ist. Anschließend wird alles mit einem riesigen Vlies verhüllt.

Spezialvlies gegen Gletscherschmelze

Der Gurschenfirn war 2005 der erste Gletscher der Schweiz, der mit einem dicken Spezialvlies verpackt wurde. Es reflektiert das Sonnenlicht, isoliert den Gletscher und schützt ihn vor Regen, der das Tauen beschleunigen würde. Ziel der Aktion ist es, das Skigebiet zu erhalten. Denn nach einem Hitzesommer war das Eis des Gletschers so stark abgeschmolzen, dass Skifahrende nicht mehr von der Bergstation der Seilbahn auf die Gletscherpiste gekommen wären. Die Abdeckung des Gletschers hoch oben am Berggipfel ist dementsprechend extrem aufwändig. "Wir haben mal grob durchgerechnet. Wir schätzen so pro Saison der ganze Aufwand mit Personal mit Maschinenstunden, mit neuem Material kostet uns… nur dieser Punkt, für diese Schneerampe zirka 50.000 Franken", sagt Dani Meyer von der SkiArena Andermatt-Sedrun-Disentis.

Gletscherschwund lässt sich nur bedingt verringern

Ob sich dieser Aufwand lohnt, wurde an verschiedenen Schweizer Forschungseinrichtungen analysiert. "Grundsätzlich funktionieren diese Methoden sehr gut. Das heißt, wenn ich das Eis mit Vlies abdecke oder auch zusätzlich künstlichen Schnee darauf werfe, dann reduziert es die Schmelze an diesem Punkt, wo ich das mache, sehr, sehr deutlich", berichtet Studienleiter Matthias Huss von der Technischen Hochschule ETH Zürich.

Matthias Huss ist Leiter des Schweizerischen Gletschermessnetzes GLAMOS. Regelmäßig vermisst das GLAMOS-Team über einhundert der knapp 1.500 Schweizer Gletscher auf das genaueste. Pro Jahr - erzählt Matthias Huss - habe die Fläche der Gletscher um rund ein Prozent abgenommen, in den letzten Jahren gar um zwei Prozent:

"Mit der Klimaänderung passiert es, dass wir weniger Schneefall kriegen, da die Temperaturen auch wärmer werden, auch im Herbst und im Frühjahr deshalb mehr Niederschlag als Regen fällt. Dafür haben wir im Sommer viel stärkere Schmelze. Also weniger kommt rein und mehr geht raus. Und damit verliert der Gletscher an Masse." Matthias Huss

Glaziologen schlagen Alarm

Huss spricht von einem natürlichen Prozess. Mal gibt es in einem Jahr viel Schnee und wenig Eis schmilzt, dann gibt es Jahre mit wenig Schnee und starker Eisschmelze. Kritisch werde es allerdings, wenn es über Jahrzehnte immer in die gleiche Richtung ausschlägt: "Das ist genau jetzt der Fall. Sehr stark sichtbar seit etwa 40 Jahren, wo wir eigentlich ohne Unterbruch negative Massebilanzen haben. Und der Prozess hat sich jetzt eben noch weiter beschleunigt."

Beunruhigend, so nennt das der Glaziologe, denn mittlerweile sind in der Schweiz viele Gletscher komplett weggeschmolzen:

"Wenn wir vergleichen mit dem Jahr 1900, dann sind schon gegen tausend Gletscher - würde ich sagen - ganz verschwunden, aber dort sprechen wir natürlich von den allerkleinsten Gletschern." Matthias Huss

Gletscherschmelze exemplarisch für Klimawandel

Die Schweizer Gletscher sind zu einem Symbol für den Klimawandel geworden, denn steigende Temperaturen und Hitzewellen haben dafür gesorgt, dass sie in den vergangenen Jahrzehnten stärker geschmolzen sind als je zuvor seit Beginn der Messungen.

Versuche, das Sterben der Gletscher zu stoppen – durch Abdecken oder Beschneien – sind durchaus erfolgreich, erklärt Matthias Huss von der technischen Hochschule ETH Zürich.

So sind jährlich 350.000 Kubikmeter Gletschereis vorerst erhalten geblieben. Ein kleiner fast verschwundener Gletscher konnte sogar wiederbelebt werden. Das klinge zwar gut, dennoch - so sagt der Glaziologe nach eingehender Analyse - lohne sich der Aufwand nur lokal begrenzt, etwa um Skipisten oder touristische Attraktionen zu sichern.

"Theoretisch funktioniert das Ganze, praktisch umsetzbar ist es meiner Ansicht nach aus Kostengründen aber auch aus Umweltschutzgründen nicht, denn solche künstlichen Eingriffe auf Gletschern, die ziehen natürlich sehr viel Probleme nach sich. Also man greift in die Natur ein, um sie zu schützen und das ist irgendwo paradox." Matthias Huss

Ganze Alpengletscher mit Hilfe von Vliesabdeckungen oder künstlicher Beschneiung zu sichern, sei weder realisierbar noch bezahlbar, so das nüchterne Fazit von Matthias Huss: "Wir können die Gletscher ein Stück weit zumindest retten, aber eben nur mit globalen Maßnahmen, indem das Klima geschützt wird."