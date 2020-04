Analyse: Wie uns Corona verändern wird

Mehr Lohn für die Helden des Alltags?

Wer hält die Gesellschaft in Krisenzeiten am Laufen? Es sind mehrheitlich Frauen, die unterdurchschnittlich bezahlt werden. Das zeigt eine Erhebung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Viele Berufe mit niedriger Bezahlung und schlechtem Ansehen gelten als "systemrelevant", bekommen im Netz und vom Balkon Applaus und sogar ein eigenes Format in den Tagesthemen: #HeldendesAlltags. Doch von Applaus wird keine Miete bezahlt. Das gestiegene Ansehen lohnt sich erst langsam: In Bayern hat die Staatsregierung Pflegekräften kürzlich immerhin 500 Euro Bonus versprochen.

Eingliedern statt Auslagern

Die Krise beweist auch: Die kritische Infrastruktur ist nicht in allen Sektoren gegeben, besonders im Gesundheitswesen. Hier stellt sich im Zeitalter globaler Lieferketten eine ganz einfache Frage: Muss wirklich immer dort produziert werden, wo es am günstigsten ist? Im Ernstfall können Medikamente dann nicht schnell genug geliefert werden, sind Schutzmasken und -kleidung hierzulande nicht ausreichend verfügbar. Ökonomen wie die neue Wirtschaftsweise Veronika Grimm plädieren deshalb für den Ausbau der kritischen Infrastruktur in Deutschland:

"Ich halte es für richtig, dass man für bestimmte Produkte auch heimische Produktion braucht, um sich nicht komplett von Lieferungen aus aller Welt abhängig zu machen." Wirtschaftsweise Veronika Grimm im Interview mit dem "Handelsblatt"