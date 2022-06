Wie wir ohne russisches Erdgas auskommen können

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sieht Deutschland auf einen möglichen Stopp der Gaslieferungen aus Russland gut vorbereitet. Die Regierung und die Netzagentur rufen Verbraucher und Firmen aber zum Energiesparen auf.

Wie groß ist die Lücke beim Erdgas?

Im Jahr 2020 bezog Deutschland noch 55 Prozent seines Erdgases aus Russland. Schon seit vergangenem Herbst hat sich dieser Anteil aber reduziert: Zuletzt waren es etwa 40 Prozent. Seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine unternehmen die Bundesregierung und die Energiewirtschaft Anstrengungen, Gas aus anderen Ländern zu kaufen. Darunter Pipeline-Gas vor allem aus Norwegen und verflüssigtes Erdgas (LNG), das per Tanker zum Beispiel aus den USA nach Europa kommt.

Weil die Abhängigkeit von Russland beim Erdgas in den vergangenen Jahren so groß geworden ist, lässt sich das russische Gas jedoch nicht vollständig ersetzen. Von den mehr als 50 Milliarden Kubikmeter Erdgas, die bisher jedes Jahr aus Russland kamen, lassen sich laut einer Analyse des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) aber nur höchstens 37 Milliarden aus anderen Quellen importieren. Es muss also in erheblichem Umfang Erdgas eingespart werden.

Gas sparen bei der Stromerzeugung

Stromkraftwerke machen 31 Prozent des Erdgasverbrauchs in Deutschland aus. Das klingt zwar zunächst sehr viel, allerdings geht der größte Teil davon nicht in die reine Stromerzeugung, sondern in Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung. Das heißt, es hängen daran auch Wärmeverbraucher: etwa Haushalte, die ans Fernwärmenetz angeschlossen sind, Industriebetriebe oder Raffinerien. Nur ein Teil davon kann auch mit weniger Gas auskommen.

Ohne Weiteres ersetzt werden können nur nicht-gekoppelte Gaskraftwerke. Diese wiederum machen nach einer Studie des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) nur sechs Prozent des deutschen Gasverbrauchs aus. Die immerhin können theoretisch völlig eingespart werden, indem Kohlekraftwerke einspringen. Ein Reaktivieren von Atomkraftwerken ist dafür laut BDEW nicht nötig. Teilweise gibt es auch bei der Kraft-Wärme-Kopplung die Option, Kohle oder auch Öl statt Erdgas einzusetzen. Insgesamt kann der Kraftwerkssektor mit einem Drittel weniger Erdgas auskommen.

Haushalte könnten 15 Prozent Gas einsparen

Die Haushalte verbrauchen fast ein Drittel des in Deutschland benötigten Erdgases: vor allem für Heizung und Warmwasser. Nimmt man den Sektor Gewerbe/Handel/Dienstleistungen hinzu, wo das Erdgas ebenfalls vor allem für Raumheizung verbraucht wird (etwa in Büros), dann geht es um volle 44 Prozent des deutschen Gasverbrauchs.

Das macht deutlich: Erdgas wird vor allem verheizt, und es kommt auf das Verhalten von Privatleuten tatsächlich an. Das Potenzial für Einsparungen durch geringere Raumtemperaturen und weniger Verbrauch von warmem Wasser ist hoch. Die BDEW-Studie geht davon aus, dass Haushalte 15 Prozent ihres bisherigen Erdgasverbrauchs einsparen könnten, im Gewerbesektor wäre demnach eine Einsparung von zehn Prozent drin.

Industrie kann acht Prozent einsparen: Dann wird es schmerzhaft

Die Industrie steht für insgesamt 28 Prozent des deutschen Gasverbrauchs. Sie wird als erstes leiden müssen, falls Deutschland im Laufe des Winters nicht mehr über genügend Erdgas verfügt, um alle Bedarfe befriedigen zu können. Denn Haushalte und grundlegende gesellschaftliche Infrastruktur werden in einem solchen Fall bevorzugt beliefert.

In der Industrie gibt es ein Potenzial für kurzfristige Einsparungen von Erdgas, ohne auf Produktion zu verzichten – zum Beispiel indem auf andere Energieträger oder Grundstoffe wie Öl ausgewichen wird. Dieses Potenzial ist jedoch beschränkt. Laut der BDEW-Studie wären es acht Prozent des industriellen Erdgasverbrauchs, die so ersetzt werden können. Danach wird es schmerzhaft für Unternehmen und Volkswirtschaft.

Das Bundeswirtschaftsministerium will eine Plattform etablieren, mit der Firmen Gasmengen untereinander handeln können. So soll die Verteilung des knappen Guts Erdgas innerhalb der Wirtschaft möglichst effizient und marktwirtschaftlich geregelt werden. Im Notfall würde jedoch die Bundesnetzagentur entscheiden, welche Abnehmer noch beliefert werden und welche nicht.

Muss Erdgas am Ende wirklich rationiert werden?

Das kommt darauf an, wie gut es mit dem Einsparen von Gas und dem Importieren von Erdgas aus anderen Ländern als Russland tatsächlich klappt. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat in einer Studie mehrere Szenarien durchgespielt. In der optimistischsten Variante hätte Deutschland am Ende sogar 14 Prozent mehr Erdgas zur Verfügung als verbraucht wird. Im negativsten Szenario würden 38 Prozent der Erdgasnachfrage nicht befriedigt werden können.

Am realistischsten ist laut DIW, dass am Ende eine Erdgaslücke von etwa zehn Prozent entsteht. Das bedeutet dann ausgefallene Produktion, für die besonders betroffene Branchen laut DIW entschädigt werden müssten. Die Wissenschaftler plädieren dabei für Programme, die den Unternehmen helfen, ihren Erdgasverbrauch strukturell zu reduzieren und umzustellen auf treibhausgasarme Produktionstechnologien.

Was ist das Fazit?

Ohne russisches Erdgas auszukommen, wird im kommenden Winter nicht leicht. Wenn Erdgas fehlt, trifft es vor allem die Industrie. Gas einzusparen ist sehr wichtig, gerade auch daheim und im Büro, denn was hier verheizt wird, macht tatsächlich einen bedeutenden Anteil am gesamten Verbrauch des Landes aus. Bereits jetzt vor der Heizsaison kann an Warmwasser gespart werden. Weil die Erdgaspreise enorm gestiegen sind und wahrscheinlich noch weiter steigen werden, lohnt es sich auch immer mehr, mit Erdgas sparsam umzugehen.