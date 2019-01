Wie will Deutschland raus aus der Kohle?

Deutschland will raus aus dem Kohlestrom - bis 2038.

Wie ist der Zeitplan?

Die Kommission empfiehlt einen schrittweisen Ausstieg. Spätestens 2038 sollen alle Kohlekraftwerke vom Netz sein. Jedoch soll 2032 geprüft werden, ob der Ausstieg nicht schon eher machbar ist, vielleicht schon 2035. Die Kommission hat Vorschläge gemacht, umsetzen muss sie nun die Politik. Am Donnerstag trifft sich Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten Bundesländer. Dabei wird der Kohleausstieg auch ein Thema sein.

Wie teuer wird der Ausstieg?

Eine genaue Summe lässt sich noch schwer schätzen. Die Kommission schlägt vor, dass die betroffenen Regionen in den nächsten knapp 20 Jahren um die 40 Milliarden Euro erhalten sollen - etwa um Unternehmen zu fördern oder in die Infrastruktur zu investieren. Hinzu könnten Entschädigungen für Kraftwerksbetreiber und Mitarbeiter aus dem Kohlesektor kommen. Ein weiterer Kostenpunkt: Steuergelder, um den absehbaren Anstieg der Strompreise zu dämpfen.

Wie teuer der Kohleausstieg wirklich wird, hängt außerdem davon ab, wie schnell der Ausbau der erneuerbaren Energien in den kommenden Jahren voranschreitet.

Welche Kohle-Kraftwerke werden abgeschaltet?

Den Einstieg in den Ausstieg macht der Westen: Im Rheinland sollen bis 2022 Braunkohleblöcke mit einer Leistung von 3,1 Gigawatt vom Strom gehen. Mit Niederaußem und Neurath sollen vermutlich direkt zu Beginn die beiden klimaschädlichsten Kraftwerke Deutschlands abgeschaltet werden. Mehr als sechs Prozent aller CO2-Emissionen gehen auf das Konto beider Kraftwerke.

Ostdeutschland bleibt vom Ausstieg zunächst verschont. Erst ab 2025 könnten hier Blöcke abgeschaltet werden. Also eine längere Übergangszeit für Regionen wie die Lausitz, in denen Braunkohle ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist.

Was bedeutet der Ausstieg für Bayern?

In Bayern gibt es vier Steinkohlekraftwerke, die noch in Betrieb sind. Erlangen hat bereits beschlossen, ab 2021 freiwillig auf Steinkohle zu verzichten. Anders sieht es in Zolling und Schweinfurt aus: Dort steht nun fest, dass spätestens 2038 Schluss ist. Beim Heizkraftwerk München Nord ist die Lage kompliziert: Eigentlich soll München 2022 aus der Kohle aussteigen. Das hatte ein Bürgerentscheid beschlossen. Die Stadtwerke München wehren sich als Betreiber jedoch gegen diese Pläne – und argumentieren mit ihrer gesetzlichen Verpflichtung, die Stromversorgung zu gewährleisten.