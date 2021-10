BR24live - Tagesgespräch: Wie wichtig sind soziale Medien?

Bei Facebook im Feed nach Neuigkeiten suchen, per WhatsApp eine Nachricht an die Mama schicken, die Fotos vom Abendessen auf Instagram posten - nichts davon ging am gestrigen Montagabend. Wegen eines stundenlangen Ausfalls konnten weltweit rund 3,5 Milliarden Nutzer nicht auf Facebook und Co. zugreifen.

Soziale Medien - mittlerweile unverzichtbar?

Das Tagesgespräch schaut auf den Blackout bei Facebook, Instagram und WhatsApp und fragt: Wie wichtig und unverzichtbar sind die sozialen Medien für Sie? Wie sehr verändert sich der Alltag, wenn die entsprechenden Angebote einfach mal ausfallen - so wie gestern?

Die Panne am Montagabend passiert einem Unternehmen, das gerade in der Krise steckt. Auch über das Quasi-Monopol von Facebook wird wieder diskutiert.

Wie abhängig sind wir von Facebook und Co.?

Was meinen Sie? Sind wir zu abhängig vom Angebot großer Unternehmen wie Facebook? Das Tagesgespräch fragt auch: Welche Alternativen zu Facebook, Instagram und WhatsApp nutzen Sie?

Zu Gast bei Moderatorin Birgit Kappel ist Hendrik Send. Er hat eine Professur für Marketing an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin und forscht zu digitalen Innovationen.

