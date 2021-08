Wie viele Menschen flüchten aus Afghanistan?

Die Menschen in Afghanistan sollen im Land oder in den Nachbarländern humanitär unterstützt werden. Das haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und Österreichs Regierungschef Sebastian Kurz heute bei einem Gesprächstermin in Berlin betont.

"Unsere Position ist, möglichst vielen Menschen in der Nähe ihrer Heimat, wenn sie das Land verlassen, eine Möglichkeit zu geben, dort humanitär versorgt zu werden." Bundeskanzlerin Angela Merkel

Kurz: "Wir haben die viertgrößte afghanische Community"

Kanzler Sebastian Kurz betonte: "Wir haben die humanitäre Hilfe für Afghanistan und die Region in einer Art und Weise aufgestockt, wie wir dies bisher noch nie gemacht haben." Der österreichische Bundeskanzler erneuerte seine Absage, weitere afghanische Flüchtlinge aufzunehmen. Seine Haltung sei bekannt und habe sich auch nicht geändert. Österreich habe hier schon sehr viel geleistet und überproportional viele Menschen aufgenommen, so Kurz. Er erklärte: "Wir haben pro Kopf gerechnet die viertgrößte afghanische Community weltweit."

Für die Bundeskanzlerin hat die Rettung der Ortskräfte zunächst Priorität. Angela Merkel sagte, die Bundesregierung fühle sich ihnen und ihren Angehörigen verpflichtet. Es handele sich dabei um etwa 10.000 bis 40.000 Menschen. Bei der Rettung weiterer Schutzsuchender spielt der Flughafen in Kabul eine zentrale Rolle. Kanzlerin Merkel nannte die schnelle Inbetriebnahme des zivilen Flughafenbereichs ein wichtiges Ziel. Deutschland sei bereit, technische Hilfe zu leisten. Der Flughafen sei von existenzieller Bedeutung, auch um Medizin und humanitäre Hilfe ins Land zu schaffen.

Bisher keine konkreten Aufnahmezahlen

Über die Aufnahme von Flüchtlingskontingenten für Deutschland und Europa gibt es laut Merkel bisher keine Beschlüsse. Noch sei unklar, zu welchen Fluchtbewegungen es komme und wie viele Menschen Afghanistan verlassen werden. Erst wenn man das wisse, mache es Sinn, über Kontingente zu sprechen, so die Kanzlerin. Auch Bundesinnenminister Horst Seehofer hat sich beim EU-Sondertreffen zu Afghanistan gegen konkrete Aufnahmequoten ausgesprochen. Er halte es "nicht für sehr klug", über Zahlen zu reden, sagte der CSU-Politiker heute in Brüssel. Ziel der europäischen Flüchtlingspolitik müsse es sein, "dass Menschen in der Nähe ihrer Heimat bleiben und auch in der Nähe ihres Kulturkreises".

Vereinte Nationen rechnen bis Ende 2021 mit 500.000 Flüchtlingen

Afghanistans Nachbarländer sind besorgt. Pakistan fordert die internationale Gemeinschaft dazu auf, Afghanistan nicht allein zu lassen. Außenminister Shah Mahmood Qureshi sagte heute nach einem Treffen mit Bundesaußenminister Heiko Maas in Islamabad: "Wir dürfen keinen wirtschaftlichen Kollaps zulassen.“ Und weiter appellierte er: "Lassen Sie uns nicht die Fehler der Vergangenheit wiederholen."

Außenminister Maas stellt Pakistan und weiteren Nachbarstaaten Afghanistans Hilfen beim Grenzmanagement und der Terrorismusprävention in Aussicht – zusätzlich zu den bereits zugesagten 100 Millionen Euro für humanitäre Hilfen und weiteren 500 Millionen Euro für die Länder in der Region.

"In Kürze" neue afghanische Regierung?

Heiko Maas rechnet damit, dass die Taliban "in Kürze" eine neue afghanische Regierung vorstellen werden. Dann werde sich zeigen, ob die neuen Machthaber dazu bereit seien, mit der personellen Besetzung der Regierung auch andere Bevölkerungsgruppen zu repräsentieren. Auch dies wird Auswirkungen auf die Flüchtlingsbewegungen von Afghanistan in andere Länder haben.