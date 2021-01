Wie viel Wahlkampf in der Corona-Politik steckt

Mehr als sieben Stunden lang haben sie gerungen, getrieben von der Sorge um ein Virus, das mutiert, um Menschen, die von Corona-Regeln ermüden, um Maßnahmen, die am ganzen Land zehren. Die Bundeskanzlerin, Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten haben in ihrer Corona-Politik zwar alle dasselbe Ziel. In zwei Worten heißt es: Zahlen runter. Doch offenbar tun sich die Spitzen von Bund und Ländern immer schwerer, einen gemeinsamen Weg dorthin zu finden. Sind die stundenlangen Verhandlungen gestern, die bei strittigen Themen wie Homeoffice, Kitas und Schulen besonders heftig gewesen sein sollen, mittlerweile dominiert vom Wahlkampf?

Bayerns Ministerpräsident Söder (CSU) zumindest mag wahlkämpferische Absichten zumindest in Ansätzen erkannt haben in den Bund-Länder-Verhandlungen gestern, “bei kleinen Linien”, so Söder gestern Abend in der Pressekonferenz im Berliner Kanzleramt. Das ist nicht überraschend: Schließlich hat in Deutschland gerade ein Superwahljahr begonnen. Neben der Bundestagswahl im September stehen mehrere Landtagswahlen an. Den Anfang machen Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. In beiden Ländern wählen die Bürgerinnen und Bürger schon in weniger als zwei Monaten ihre Landesparlamente.

Union: Homeoffice-Regelung soll kein “Dauerbrenner” sein

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD hat heute eine Verordnung unterschrieben, die dafür sorgen soll, dass vorübergehend mehr Leute von zu Hause aus arbeiten. Darauf hatte sich die Bund-Länder-Runde gestern parteiübergreifend geeinigt als Maßnahme, um die Pandemie einzudämmen. Die Pläne hatte Heil schon in der Schublade. Mit dem Thema Homeoffice versucht er ohnehin schon länger zu punkten.

Ende des vergangenen Jahres hatte der SPD-Minister einen Gesetzentwurf vorgestellt, mit dem er einen Rechtsanspruch auf Homeoffice durchsetzen wollte. Die Koalitionspartner CDU und CSU polterten dagegen, Heil ruderte zurück. Letztlich hat die Bundeskanzlerin das Thema damals abgeräumt.

Nun kann sich Heil also mit seinen Home-Office-Plänen wieder hervortun, auch wenn er nicht ganz das bekommt, was er eigentlich will. Das macht die Union noch einmal deutlich, die zwar eine Ausweitung von Homeoffice zur Pandemiebekämpfung mitträgt, aber auch vor einem “Bürokratiemonster” warnt. Alexander Dobrindt, Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, betont, dass kein Rechtsanspruch auf Homeoffice entstehe. Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus macht klar, dass Heils Verordnung zum Homeoffice nur so lange gilt, wie die Pandemie es erfordert, sie soll kein “Dauerbrenner” sein. In der Union besteht also offenbar das Bedürfnis, sich in Sachen Homeoffice vom Koalitionspartner SPD abzugrenzen - und das auch offensiv zu kommunizieren.

Baden-Württemberg: Will Kretschmann Führungsstärke zeigen?

Dienstagabend, kurz nach 22 Uhr, nur wenige Minuten nach dem stundenlangen Ringen von Bund und Ländern um gemeinsame Beschlüsse, schert der erste schon wieder aus. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen meldet sich vor laufenden Kameras selbstbewusst zu Wort: Kitas und Grundschulen wolle er schrittweise öffnen. Und zwar schon ab dem 1. Februar. Er fügt allerdings hinzu: "Wenn die Infektionslage das zulässt."

Kretschmanns Motiv für dieses Ausscheren könnte die anstehende Landtagswahl in Baden-Württemberg Mitte März sein. Kretschmann will Ministerpräsident bleiben, im Wahlkampf-Nacken sitzt ihm seine derzeitige Kultusministerin Susanne Eisenmann von der CDU. Sie will die Schülerinnen und Schüler im Südwesten schnellstmöglich in die Klassenzimmer zurückholen.

Mit seiner Aussage, die Grundschulen eventuell früher zu öffnen, signalisiert Kretschmann, dass er sich nicht von Berlin oder anderen Ministerpräsidenten sagen lässt, wie er mit den Schulen in seinem Bundesland umgehen soll. Kretschmann zeigt Führungsstärke. Er will die Entscheidungshoheit über Schulöffnungen bei sich behalten. Kretschmann stellt sich als der Krisenmanager dar – das ist wahlkampffähig.