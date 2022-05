Wie uns Habeck zum Energiesparen bewegen will

"Arbeitsplan Energieeffizienz": So heißt das Papier, in dem Robert Habeck (Grüne) aufzeigt, wie das Energiesparen in Deutschland künftig besser gelingen soll. Laut den Zeitungen der Funke Mediengruppe geht es vor allem um Anreize und um Beratung. "Wer Energie spart, schützt das Klima, stärkt das Land und schont den Geldbeutel", so der Bundeswirtschaftsminister.

Tipps zum Energiesparen - für Verbraucher und Unternehmer

Habeck verweist auf die aktuell "horrenden Preise" für fossile Energien. Gerade für Familien, die wenig verdienten, seien sie eine große Belastung. Außerdem für Betriebe, die energieintensiv produzierten: "Deshalb arbeiten wir intensiv daran, die Energieeffizienz zu stärken - mit Förderung und Anreizen, mit dem richtigen Rahmen und Information."

Ab Juni sollen sich Verbraucher und Unternehmer deshalb beraten lassen können: Wie lässt sich im eigenen Zuhause Energie sparen, und was muss man eigentlich beachten, wenn man eine Solaranlage auf dem eigenen Dach haben will?

Grüner Wasserstoff und Prozesswärme in der Industrie

In der Industrie setzt Habeck verstärkt auf grünen Wasserstoff. Außerdem sollen es Unternehmen künftig leichter haben, Strom, der nicht im Netz aufgenommen werden kann, in Speichermedien fließen zu lassen - ohne Abgaben und Gebühren.

Ebenfalls noch in diesem Jahr soll es eine überarbeitete Förderung geben, um Unternehmen dazu zu bewegen, industrielle Prozesswärme zu nutzen. Kommunen und Stadtwerke sollen ihre Netze zur Wärmeversorgung schneller auf erneuerbare Energien umstellen.