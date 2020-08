Wie und wann der Corona-Kinderbonus ausgezahlt wird

Logistisch ist die Auszahlung des Corona-Kinderbonus eine Herausforderung: Insgesamt gibt es in Deutschland rund 18 Millionen kindergeldberechtigte Kinder und junge Menschen, denen ebenfalls der Kinderbonus zusteht. Die Familienkassen beginnen am 7. September mit der Auszahlung des Bonus in Höhe von 300 Euro.

4,3 Milliarden Euro sind Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) zufolge insgesamt für den Bonus eingeplant, als Teil des milliardenschweren Corona-Konjunkturpakets der Bundesregierung. Viele Familien freuen sich über den Bonus, den manche bitter nötig haben, während ihn andere weniger dringend brauchen. Das Gießkannenprinzip der Bonuszahlungen ist entsprechend viel kritisiert worden. So monierte beispielweise der Sozialverband VdK kürzlich, der Kinderbonus sei für viele Familien nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

200 Euro im September, 100 Euro im Oktober

Die Ausschüttung soll in Etappen vollzogen werden. In einer ersten Überweisungsrunde erhalten rund 940.000 Eltern mit 1,56 Millionen Kindern zusätzlich zum monatlichen Kindergeld die erste Bonusrate von 200 Euro. Weitere 100 Euro sollen im Oktober mit dem nächsten Kindergeld ausgezahlt werden.

Auszahlungszeitpunkt richtet sich nach Kindergeldnummer

Wer zur Gruppe der ersten 940.000 Empfänger gehört, entscheidet sich anhand der Endziffer der Kindergeldnummer: Steht dort eine Null, erhalten die Betreffenden am 7. September die erste Tranche der Einmalzahlung. Die Eltern mit den Endziffern 1 bis 9 erhalten den Bonus im September nach und nach von den Familienkassen überwiesen.