Wie Trump versuchte, das Justizministerium zum Putsch zu bewegen

Das Jahr 2020 geht seinem Ende entgegen. Donald Trumps Tage als Präsident sind gezählt. Aber der 74-jährige Trump will im Amt bleiben. Dutzende Versuche sind gescheitert, das Wahlergebnis durch Gerichte zu kippen. "Wir haben einen Erdrutschsieg errungen", hämmert er seinen Getreuen ein - und: "Wir brauchen die Unterstützung des Justizministeriums."

"Sagen Sie, die Wahl war korrupt"

Trumps Plan: Das Justizministerium soll die Wahl diskreditieren. Er lässt den stellvertretenden Justizminister kommen. Was Trump damals vorschwebt, fasst Richard Donoghue, im Justizressort der wichtigste Mann nach Minister Jeffrey Rosen, in der Anhörung zu den Ereignissen vom 6. Januar mit einem wörtlichen Zitat Trumps so zusammen: "Was ich von Ihnen möchte ist, sagen Sie, (die Wahl) war korrupt. Den Rest überlassen Sie mir und den republikanischen Abgeordneten."

Das Ministerium kam nicht zum gewünschten Ergebnis

Die Spitze des Ministeriums weigert sich. Dafür gebe es keine rechtliche Grundlage. Trump insistiert, macht Druck, spricht unentwegt von Wahlbetrug. Das Ministerium überprüft und lässt nachzählen. "Unsere Untersuchung ergab, dass die Fehlerquote bei 0,0063 Prozent lag", berichtet Donoghue dazu. Trump interessierte sich nicht für verifizierte Zahlen, Daten und Fakten, stellt der Jurist bei der Anhörung im Senat fest.

Trumps Mann hieß Jeffrey Clark

Was also tun, überlegt Trump damals, wenn die Spitze des Ministeriums nicht spurt? Austauschen, rät Rudolph Giuliani, sein persönlicher Anwalt und Einflüsterer: "Jemand sollte das Justizministerium übernehmen, der keine Angst davor hat, was es mit ihrem Ansehen macht."

Ein gewisser Jeffrey Clark ist der Mann dafür. Er arbeitet damals im Justizministerium und gilt als Fachmann für Umweltfragen. Er ist gefügig und dient sich Trump als willfähriger Helfer an. Nun könnte Clark Minister werden, der amtierende Justizminister Jeffrey Rosen und sein Stellvertreter Donoghue sind alarmiert. Sie haben viele mutmaßliche Wahlfälschungen untersuchen lassen und dem Präsidenten ihre Erkenntnisse mitgeteilt. "Es gab einzelne Betrugsfälle", so Donoghue, "aber keiner war annähernd groß genug, das Ergebnis der Wahl in auch nur einem einzigen Staat in Frage zu stellen."

Das Justizressort stellt sich quer

Trump läuft bald die Zeit davon. Das Justizministerium ist eines seiner letzten Asse im Ärmel. Stellt es nicht fest, dass die Wahl korrumpiert war, ist er bald seinen Job los. Rosen und Donoghue sichern sich die Unterstützung im Ministerium. Am 3. Januar unterrichten sie Trump davon, "dass Spitzenbeamte des Ministeriums massenhaft zurücktreten würden, wenn der Präsident seinen geplanten Wechsel an der Spitze des Ministeriums vornehme", erinnert sich Donoghue.

Jeffrey Clark ist dann doch nicht Justizminister geworden. Am frühen Mittwochmorgen haben Beamte des FBI seine Wohnung in Virginia durchsucht. Möglicherweise geht es um Wahlbetrug. Das FBI wollte dazu nichts sagen.