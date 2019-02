Wie steht es um die "Aufstehen"-Bewegung von Sahra Wagenknecht?

Die Galionsfigur der Bewegung, Sahra Wagenknecht fehlt beim Linken-Parteitag. Sie ist krank. Das passt auch in das Bild der "Aufstehen"-Bewegung. Man könnte sagen: "Aufstehen" kränkelt vor sich hin.

Bei Demonstrationen nur ein paar Hundert Teilnehmer

Die Bewegung hat zwar nach eigenen Angaben ungefähr 170.000 Unterstützer, aber zu den bisherigen Demonstrationen auf der Straße kamen immer nur ein paar Hundert, wenn überhaupt.

Auf dem Parteitag der Linken in Bonn ist sich die Basis nicht so ganz einig, was sie von der Bewegung halten soll: "Wenn man versucht, eine Bewegung von oben zu initiieren, dann läuft das in Deutschland nicht so wirklich gut", sagt ein Parteimitglied aus Nordrhein-Westfalen. Ein anderer hält dagegen: "Ich halte die für positiv und richtig diese Bewegung und ich wünschte mir, dass sie noch mehr Durchschlagskraft kriegt und nicht nur auf eine Person fixiert ist." Bei einer Frau, ebenfalls Parteimitglied aus NRW, ist deutliche Skepsis durchzuhören: "Das wird sich irgendwie im Sande verlaufen."

Die meisten Unterstützer sind parteilos

Wer sich bei keiner Partei zu Hause fühle, der solle bei "Aufstehen" ein Zuhause finden, hieß es von Anfang an. Die meisten der bisherigen Unterstützer seien parteilos. Rund 11.000 sollen es von den Linken sein. 5.000 von der SPD, 1.000 von den Grünen, aber auch 100 Unterstützer geben an, AfD-Mitglieder zu sein.

Man hat sich große Ziele gesteckt: Die Bewegung will vor allem mehr soziale Gerechtigkeit, höhere Löhne, gute Renten, einen Sozialstaat, der vor Abstieg schützt. Der Klimaschutz ist ebenso ein Ziel, wie die Abrüstung und eine klare Stellung gegen Stellvertreterkriege.

Start mit viel Medienaufmerksamkeit

Mit großer Aufmerksamkeit startete die Bewegung im September 2018. Sahra Wagenknecht fand damals markige Worte: "Unsere Aufgabe als Bewegung, diese Forderung auf die Straße und am Ende eben auch in die Politik zu tragen. Ich bin es leid, die Straße Pegida und den Rechten zu überlassen."

Kritik an der "Aufstehen"-Bewegung

Aber über ein halbes Jahr nach dem Start stottert der Motor. Die Bewegung muss sich strukturieren. Wer ist für was zuständig? Das sind jetzt entscheidende Fragen. Bisher war vor allem der Führungszirkel um Wagenknecht in Erscheinung getreten. Und das erntete viel Kritik. Es sei eine Bewegung von oben. Also von Wagenknecht, Lafontaine und Co. Nicht wie die Gelbwesten in Frankreich, die aus der breiten Masse entstanden sind.

Der Geschäftsführer der Linken im Bundestag Volker Schneider freut sich über den Diskurs aber: "Ich glaube, dass man eine vernünftige soziale Bewegung eher damit zustande bringt, dass man sie von der Basis organisiert, als das unsere Spitzen sich in der Partei zusammen tun."

Die Angst vor Rechts

Bei der Linken-Basis beim Bonner Parteitag sieht man die Bewegung zwiegespalten. „Ich halte sie für negativ“, sagt eine Frau vor dem großen Saal. "Gauweiler war einer der ersten, der gesagt hat, da können wir die Schützengräben zwischen Rechts und Links ja abschaffen, und das finde ich schon sehr bedenklich." Die Angst vor Rechts ist also da.

Ein anderer, der in die Kritik mit einstimmt, ist Gregor Gysi, der Chef der Europäischen Linken. Er sagte vor kurzem, dass sich die Bewegung von selbst erledigen werde. Auch er kritisiert: Man könne eine Bewegung nicht von oben beschließen.

Ganz oben in der Partei war man über Wagenknechts "Nebenprojekt" alles andere als erfreut. Der Fraktionsvorsitzende Dietmar Bartsch schlug aber immer versöhnliche Töne an. "Wir haben dort innerhalb der Linkspartei keine einheitliche Positionierung und deswegen sage ich, die, die sich engagieren wollen, mögen es tun, die, die es kritisch begleiten wollen, mögen das tun. Ich wünsche mir, dass es ein Erfolg für die politische Linke gibt."

Lafontaine: "Luft nach oben"

Aber der bisherige Erfolg ist eher überschaubar. Das erkennt auch Oscar Lafontaine, einer der Mitinitiatoren und Ehemann von Wagenknecht, an. Er sieht bei der Bewegung noch "Luft nach oben". Es gebe organisatorische Schwierigkeiten, sagte er vor kurzem.

Und das ist das Problem. Bisher, sagen Kritiker, sei es eher eine "virtuelle Veranstaltung". 170.000 Unterstützer Online sind eben nicht 170.000 Unterstützer auf Straße.