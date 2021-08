Wie steht es beim Thema Wohnen um die soziale Gerechtigkeit?

Viele Menschen haben das Gefühl, dass Ungleichheiten in der Gesellschaft dramatisch zunehmen. Denn die Corona-Pandemie hat viele Missstände nicht nur wie unter einem Brennglas offengelegt, zum Teil haben sich die Ungleichheiten auch verstärkt. Im Fokus steht dabei auch das Thema Wohnen.

Brennpunkt Berlin

Wohl nirgends in Deutschland wird beim Thema Wohnen so hart gestritten wie in Berlin. Wenige Wochen vor der Bundestagswahl und der gleichzeitig stattfindenden Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus bestimmt die Auseinandersetzung um den Wohnungsbau die Überschriften auf den bunten Wahlplakaten.

Wohnen als Wahlkampfschlager

"Mieter:Innen schützen", das fordert die Linke. Die Grünen erinnern an das Grundrecht auf Wohnen nicht auf Profite. Für ein "lebenswertes" Berlin, plakatiert die CDU. Und die SPD macht klar: Bezahlbares Wohnen bedeutet ein gutes Leben.

Mit welch harten Bandagen um den Wohnungsbau in Berlin gekämpft wird, kann man gut unweit des Hauptbahnhofes sehen. Das eher hässlich anmutende langgezogene Objekt an der Habersaathstraße hat eine Traumlage. In Berlin-Mitte, gegenüber dem Neubau des Bundesnachrichtendienstes.

Alteingesessene Mieter als Spielball von Spekulanten

Nach der Wende ging das Haus in das Eigentum des Landes Berlin über. Durch einen Haushaltsnotstand verscherbelte die Stadt das Haus mit den 109 Wohnungen in bester Lage für sage und schreibe "nur" zwei Millionen Euro. Der Käufer verkaufte das Haus nach kurzer Zeit für das Zehnfache an einen anderen Investor. Und der hat nun allen Mieterinnen und Mietern gekündigt und einen Antrag auf Abriss gestellt.

Ein beliebtes Muster im hart umkämpften Wohnungsmarkt in der Bundeshauptstadt, weiß Sebastian Bartels, der stellvertretende Geschäftsführer des Berliner Mietervereins. Ein Muster, das die Preise und Mieten nach oben getrieben hat, was viele Berliner als eine himmelschreiende Ungerechtigkeit empfinden.

"Also die Menschen sind sehr angespannt. Und sehr nervös. Das muss der Politik einfach mit auf den Weg gegeben werden. Das ist einfach ein wahnsinniger Eingriff in das Wohlbefinden der Menschen. Das ist eine tatsächliche Zeitbombe, die da tickt." Sebastian Bartels vom Berliner Mieterverein

Straßenschlachten und Chaos in Berlin-Friedrichshain

Eine Zeitbombe, die im Berliner Bezirk Friedrichshain regelmäßig hochgeht. In der Rigaer Straße stehen sich militante Hausbesetzer und Polizei immer wieder gegenüber. Straßenschlachten, Gewalt und Chaos sind das Ergebnis.

"Wohnraum für alle" setzt da auf friedlichere Methoden. Der Verein "sichert" Wohnungen für die Mieter, kauft sie also auf und vermietet sie zu fairen Preisen weiter. Freunde, Gleichgesinnte und Sponsoren unterstützen die Initiative.

Innovative Modelle als Abwehrstrategie gegen Spekulanten

Etwa in der Voigtstraße, nur wenige Häuserblocks von den umkämpften Gebäuden in der Rigaer Straße entfernt, hat die Initiative "Wohnraum für alle" eine Wohnung gesichert. Das Treppenhaus ist chaotisch vollgeklebt mit Aufklebern und Plakaten. "Hashtag besetzen – Stadt von unten erkämpfen", heißt es da.

An anderer Stelle wird zum Bordsteinkaffee gegen Verdrängung eingeladen. Im vierten Stock wohnt Maren. Sie hat die Wohnung von der Initiative "Wohnraum für alle" gemietet. Nüchtern stellt sie fest: "Die Berliner Wohnungsbaupolitik ist alles andere als gerecht". Mit den Grundbedürfnissen der Leute werde Profit gemacht. Dagegen müsse man sich wehren, fordert sie.

Der Staat soll handeln

Maren hat das Glück, mit "Wohnraum für alle" einen sozialen Vermieter gefunden zu haben. Andere haben nicht so viel Glück. Auch deshalb hofft Maren auf eine andere Wohnungspolitik in der Bundeshauptstadt. "Natürlich muss da auch ganz viel von der Politik kommen, und es muss im Großen irgendwie ein Zeichen gesetzt werden, dass Mieter:Innen ernst genommen werden, und dass Leute auch in Zukunft in Berlin hier weiter wohnen können, unabhängig vom Einkommen," so die Mieterin.

Diese Erwartung teil Joachim Schaller nicht. Joachim Schaller ist Geschäftsführer der Hausverwaltung Domuserve. Daneben besitzt der in Bayern aufgewachsene Berliner noch Wohnungen, über die gesamte Hauptstadt verteilt.

Mietendeckel als Beleg für desaströse Berliner Wohnungspolitik

Schaller verfolgt die Berliner Wohnungspolitik seit Jahren kritisch. Und er hat eine ganz klare Meinung: "In Berlin regiert die Ideologie und nicht der Sachverstand. Ein solches Chaos und Desaster sucht man in Deutschland vergeblich".

Mietenstopp, Mietobergrenzen, Mietabsenkungen und die Begrenzung der Modernisierungsumlage – das hatte das vom rot-rot-grünen Berliner Bündnis verabschiedete Gesetz zum Mietendeckel im Sinn. Doch es scheiterte krachend vor dem Bundesverfassungsgericht. Schaller wundert es nicht. Für ihn war der Mietendeckel eher eine Mietenfräse, mit der man Wohneigentümern durch die Absenkung der Mieten faktisch etwas wegnahm.

Kommt nach dem Mietendeckel nun die Enteignung großer Wohnungsbaukonzerne?

Und der nächste Spaltpilz steht quasi vor der Tür. Nach dem Mietendeckel gibt es nun den Versuch, über einen Volksentscheid große Wohnungsbaukonzerne wie die Deutsche Wohnen oder Vonovia zu vergesellschaftlichen. Abgestimmt wird ebenfalls am 26.September, dem Tag der Bundestagswahl. Auch deshalb blickt man in diesen Tagen bundesweit auf die Bundeshauptstadt. Denn kaum eine Stadt kann sich derzeit der Herausforderung eines gerechten und bezahlbaren Wohnungsmarktes entziehen.