Wie sich die AfD in Europa vernetzt

Erst der Wahlerfolg der rechten Schwedendemokraten, die im September mit mehr als 20 Prozent auf Platz zwei landen. Dann die Mehrheit des Rechtsbündnisses von Giorgia Meloni, Matteo Salvini und Silvio Berlusconi bei der Wahl in Italien. Rechte Parteien haben derzeit Zulauf. Auch in Frankreich hat sich das Rassemblement National als zweitstärkste Kraft im Land etabliert. Die AfD ist von diesen Wahlergebnissen weit entfernt – und will das ändern. In Brüssel analysieren die AfD-Abgeordneten genau, was ihre europäischen Schwesterparteien zum Erfolg geführt hat.

Partieinterne Geschlossenheit und provokantes Auftreten im Netz

Der oberbayerische Europaabgeordnete der AfD, Markus Buchheit, gilt in Brüssel als gut vernetzt. Der 39-jährige sitzt seit 2019 für die AfD im EU-Parlament und spinnt mit am Netzwerk der rechten Parteien. Was er mit Blick auf die anderen Rechtspopulisten bei der AfD, ist parteiinterne Geschlossenheit: "Wir haben zu häufig in Deutschland den Fall, dass ein Kreisverband eine bestimmte politische Botschaft in den Raum stellt und ein anderer Kreisverband etwas komplett konträres. Das ist in den anderen Parteien viel besser organisiert und deshalb haben die auch 100 Prozent Wirkkraft."

Vlaams Belang: Hetze auf Facebook und Twitter

Im Gespräch mit dem BR-Politikmagazin Kontrovers sagt Buchheit, dass Parteien wie der rechtsextreme Vlaams Belang aus Belgien einen noch professionelleren Auftritt in den Social Media-Kanälen haben als die AfD. Die Regionalpartei kommt derzeit bei landesweiten Umfrage auf über 26 Prozent. Der flämische Abgeordnete Tom Vandendriessche hetzt auf Facebook und Twitter gegen Migranten, LBTQ-Aktivisten und den Islam. Er verbreitet rechte Verschwörungsmythen, warnt vor der Machtübernahme von "Globalisten".

Als die deutsche EU-Abgeordnete Pierette Herzberger-Fofana von den Grünen jüngst aufgrund ihres eigenen Migrationshintergrunds rassistische Erfahrungen beklagte, machte sich Vandendriessche online darüber lustig: "Muss schrecklich sein! Diese Dame sollte lieber in ihre Heimat zurückkehren. Dort lebt sie bestimmt viel glücklicher anstatt die tägliche Folter unter diesen rassistischen Europäern leben zu müssen."

FPÖ fordert mehr Pushbacks

Auch die FPÖ setzt auf eine aggressive Strategie: Der österreichische EU-Abgeordnete Roman Haider (FPÖ) fordert offen mehr Pushbacks an den Grenzen. Das gewaltsame Zurückdrängen von Flüchtlingen an den Grenzen ist rechtlich umstritten. Für Haider spielt das keine Rolle, wie er im Interview mit Kontrovers betont: "Wir müssen die richtigen Signale senden, von daher: natürlich Pushbacks! Wer es illegal versucht, wird zurückgebracht und hat keine Chance jemals wieder einen Asylantrag einbringen zu können." Die FPÖ pflegt enge Kontakte mit der AfD. Erst im September besuchte eine Delegation der rechtspopulistischen, teils rechtsradikalen Partei den bayerischen AfD-Abgeordneten Gerd Mannes im Bayerischen Landtag. Auch gemeinsame Besuche auf dem Oktoberfest oder gemeinsame Informationsreisen in die USA hat der AfD-Abgeordnete Markus Buchheit (AfD) in Brüssel bereits mit der FPÖ unternommen.

Zum Artikel: "Griechenland benutzt offenbar Flüchtlinge für illegale Pushbacks"

Rechte Parteien aus 10 Ländern: Die Fraktion "Identität und Demokratie"

Eine wichtige Schnittstelle der Rechtspopulisten ist die gemeinsame Fraktion "Identität und Demokratie" im EU-Parlament. Sie ist mit 64 Abgeordneten aus zehn Ländern derzeit die fünftgrößte Fraktion. Die meisten Mitglieder kommen von der italienischen Lega per Salvini (25), dem französischen Rassemblement National (19) und der AfD (neun). Der Zusammenschluss aus nationalistischen, teils rechtsextremen Parteien will Europa umkrempeln: Weniger Kompetenzen der EU, weniger Migration, dafür mehr christlich-nationale Identität und innere Sicherheit. Neben vielen Gemeinsamkeiten gibt es aber auch Themen, bei denen die nationalen Interessen der Abgeordneten deutlich auseinander gehen, sagt Buchheit: "Wir sind uns beim Thema Erneuerbare Energien nicht einig, auch die Haushaltspolitik sehen wir Deutschen anders als etwa die Italiener".

Gemeinsamer Jugendaustausch soll motivieren

Das Netzwerk der rechten Parteien wurde in den vergangenen Jahren deutlich vertieft: Neben der Fraktion gibt es mittlerweile auch die Partei "Identität und Demokratie" und eine dazugehörige Stiftung. Die AfD sieht den Vorteil der Zusammenarbeit aber nicht nur bei der politischen Arbeit in Brüssel. Abgeordnete wie Buchheit fädeln Besuche ein zwischen Orts- und Kreisverbänden der jeweiligen Parteien. Dazu gehören auch gemeinsame Hüttenwochenenden der Jungen Alternative in Deutschland und etwa der Jugend von Vlaams Belang. Das kommt bei vielen Parteimitgliedern gut an, so Buchheit: "Viele freuen sich über internationale Kontakte, dadurch sehen sie, dass die AfD nicht isoliert kämpft." Besonders die Förderung des eigenen politischen Nachwuchses hält der AfD-Politiker aus Eichstätt für wichtig. Hier seien die Schwesterparteien der AfD deutlich voraus, so Buchheit.

Politologin: Idee einer "europäisch-völkischen Blutsgemeinschaft"

Experten wie die Politologin Britta Schellenberg vom Geschwister-Scholl-Institut in München beobachten das Zusammenwachsen der europäischen Rechtspopulisten schon länger. Schellenberg erkennt bei den rechten Parteien ein gemeinsames Muster: "Sie glauben an eine europäische völkische Blutgemeinschaft der weißen Menschen, die faktisch nicht existiert, und grenzen davon andere Menschen ab, nach sexistischen, rassistischen und teils antisemitischen Kriterien."

Laut Schellenberg werdend dafür klare Feindgruppen definiert, etwa Migranten und Muslime. Sorge bereitet der Politologin die zunehmend professionelle Zusammenarbeit der Rechtspopulisten: "Sie wissen, dass sie gemeinsam viel stärker sind in Europa und damit auch Politiken durchsetzen können, etwa mehr Abschottung, in dem die 'Festung Europa' noch stärker gemacht werden soll."

Trotz aller nationaler Unterschiede bauen die rechten Parteien in Brüssel an einem gemeinsamen Netzwerk, von dem die AfD langfristig profitieren will.