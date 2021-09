Wie sich der Klimawandel auf die Gesundheit auswirkt

Erika Stemmer ist Neurodermitis-Patientin. Jede neue Hitzewelle macht ihr und ihrer Haut schwer zu schaffen: "Wenn die Sonne auf die Haut brennt, tut wahnsinnig weh. Man kann sich das vorstellen wie: Sie haben sich verbrannt und geben Hitze oder Wärme drauf." Deswegen stellt sie ihren Alltag entsprechend ein: im Sommer immer langärmlige Kleidung und nur morgens und abends aus dem Haus. Die 67-Jährige sieht einen eindeutigen Bezug zum Klimawandel: "Ich habe das Gefühl, dass die globale Erderwärmung sozusagen auf meiner Haut angekommen ist."

Hohe Temperaturen als "Katalysator für Erkrankungen"

In die Ambulanz für Umweltmedizin im Uni-Klinikum Augsburg kommen immer mehr Menschen, bei denen die Hitze zu Beschwerden führt. Die Dermatologin Prof. Claudia Traidl-Hoffmann berät nicht nur Menschen mit Hauptproblemen, sondern auch solche mit Allergien, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und viele mehr: "Die Lunge ist beeinträchtigt. Auch Nierenerkrankten geht es schlechter. Hitze ist ein richtiger Katalysator von Erkrankungen." Städte sind inzwischen bei Hitze Risikogebiete für Risikogruppen.

Hitze bringt Tote

6.000 Menschen, so schätzt das Robert-Koch-Institut, haben die jüngsten deutschen Hitzesommer nicht überlebt, sind gestorben an Überhitzung und an Dehydrierung. Man müsse auch in Deutschland endlich über diese "stillen Toten" sprechen, fordert KLUG e.V., die von Menschen aus Gesundheitsberufen gegründete "Allianz Klimawandel und Gesundheit".

Vor allem die Verantwortlichen in der Gesundheitspolitik hätten die Dimension der Hitzegefahr noch immer nicht richtig erfasst, bemängelt Sylvia Hartmann von KLUG: "Es fehlen Hitzeschutz-Aktionspläne, also dass Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen rechtzeitig über drohende Hitzeextreme informieren werden und alte alleinstehende Menschen aus ihren Wohnungen in kühle Räume bringen werden."

Klimaschutz macht nicht nur den Planeten gesund

Prof. Traidl-Hoffmann betont: "Die Menschen müssen erkennen, dass jede Klimaschutzmaßnahme nicht nur der Natur und Umwelt zugutekommt, sondern unmittelbar der Gesundheit, etwa durch bessere Luftqualität, gesündere Ernährung und aktive Mobilität." Diese sogenannten Co-Benefits, die positiven gesundheitlichen Nebeneffekte von Klimaschutzmaßnahmen sind laut Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung nicht zu unterschätzen, so könnten zukünftig in Deutschland jährlich bis zu 150.000 Todesfälle verhindern werden.

Medikamente können bei Hitze anders wirken

In ihrer Klima-Sprechstunde berät Claudia Traidl-Hoffmann Hitzegeplagte über einfache Schutzmaßnahmen, die von vielen immer noch nicht befolgt werden: regelmäßig Trinken, Sonnenschutz, passende Kleidung, geeignete Zeiten für Sport, tagsüber die Rollos zu schließen, damit sich die Zimmer nicht aufheizen: "Als Umweltmedizinerin mache ich heute eine ganz andere Sprechstunde als vor zehn Jahren. Der Klimawandel bedroht unsere Gesundheit. Wir Ärzte müssen die Patienten viel mehr über Gesundheitsgefahren aufklären."

Diabetiker sollten beachten, dass gespritztes Insulin während Hitzeperioden eventuell schneller wirkt. Denn je höher die Temperatur, desto stärker steigt die Durchblutung. Auch Blutdruckmittel oder Wassertabletten sind nur bei normalen Temperaturen getestet. Diesen Zusammenhang zwischen Hitzewellen und Medikation würden laut Prof. Traidl-Hoffmann nicht einmal alle Mediziner kennen und beachten.