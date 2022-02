Wie sehr schaden uns Sanktionen gegen Russland?

Angesichts des russischen Kriegs gegen die Ukraine müsse man die Tatsache ändern, dass Gas noch immer aus Russland nach Deutschland fließt, meint Christian Dürr, Fraktionsvorsitzender der FDP im Deutschen Bundestag und gelernter Ökonom. "Wir müssen jetzt unabhängiger werden bei fossilen Rohstoffen."

Größere Unabhängigkeit bei Energie nötig

Das betreffe beispielsweise Gas in Form von Flüssiggas: Auch aus den Vereinigten Staaten gebe es Möglichkeiten, dieses nach Europa zu bringen. Diese Kapazitäten würden ausgeweitet, man bräuchte aber auch deutsche Kapazitäten.

Er verwies auf ein geplantes LNG-Terminal im schleswig-holsteinischen Brunsbüttel und mittel- und langfristig auf mehr erneuerbare Energien: "Das dauert natürlich jetzt ein paar Jahre. Aber alle Handelswege, die wir jetzt eingehen können, um uns unabhängig zu machen, insbesondere vom russischen Gas, aber auch von russischer Kohle, werden wir jetzt ergreifen", so Christian Dürr.

Dürr verteidigt, dass Swift bei den Sanktionen nicht dabei ist

Angesichts der Diskussion über den Ausschluss Russlands vom internationalen Zahlungssystem Swift betont Dürr die Wirksamkeit der beschlossenen Maßnahmen. Im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk (Bayern 2-am Samstagvormittag) sagte Dürr: "Das schärfste Schwert war tatsächlich das Blocken der russischen Banken gewesen. Das ist ja bereits beschlossen. Bei Swift ist die Sache komplizierter, da geht es auch um die Frage, inwieweit noch Rechnungen bezahlt werden können."

Ob und wann auch Swift auf den Tisch käme, könne man derzeit nicht sagen, so Dürr. "Auch Herr Putin sagt ja nicht, was er vorhat. [...] Also insofern sollten wir aufpassen, dass wir sagen, an der und der Bedingung machen wir das fest. Im Gegenteil: Auch wir sollten sagen, es liegt weiter auf dem Tisch. [...] Wenn wir den Eindruck hätten, dass Swift das schärfste Schwert wäre, dann würden wir es ziehen, aber so ist es leider nicht."

Die schärfsten Sanktionen seien zuerst gezogen worden: das Blocken der Geschäftsbeziehungen mit den russischen Banken und das Blocken der Oligarchen und Finanzbeziehungen für Herrn Putin selbst.