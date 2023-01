BR24Live: Wie schlägt sich Scholz in der Panzerfrage?

Lange hat Bundeskanzler Scholz gezögert, doch nun hat er sich entschieden: Deutschland liefert Leopard-Kampfpanzer an die Ukraine, um sie im Kampf gegen Russland zu unterstützen. Die Bundesregierung erlaubt die Weitergabe der Panzer auch anderen Ländern.

Kritik an der Entscheidung kommt zum Beispiel aus den Reihen der Linken. So sagte der Fraktionschef Dietmar Bartsch in der Bayern 2-radioWelt: "Wer meint, dass dieser Konflikt auf dem Schlachtfeld entschieden wird, der liegt falsch." Andere, wie etwa der CDU-Parteichef Friedrich Merz, sprechen von einer "überfälligen Entscheidung".

Lieferung von Leopard-Panzern - diskutieren Sie mit

Das Tagesgespräch auf Bayern 2 und ARD alpha fragt: Wie stehen Sie zu der Lieferung von Leopard-Panzern? Wie bewerten Sie das Handeln von Bundeskanzler Olaf Scholz? Kommt die Entscheidung zur rechten Zeit? Was sind Ihre Befürchtungen in Hinblick auf den Krieg in der Ukraine? Was hätten Sie sich vom Kanzler gewünscht?

Zu Gast bei Moderatorin Stephanie Heinzeller ist Dr. Claudia Major, Leiterin der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Außerdem ist Roderich Kiesewetter, Bundestagsabgeordneter der CDU und Obmann im Auswärtigen Ausschuss, zugeschaltet.