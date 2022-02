Wie Russland seine Truppen in Stellung gebracht hat

Satellitenbilder von Maxar Technologies, einem US-Satellitendienst, zeigen den Aufmarsch von Truppen im Süden von Belarus und im Westen Russlands nahe der ukrainischen Grenze. Während eine große Fläche für weitere Aufmärsche geräumt wird, wurde ein neues Feldlazarett in den westlichen Außenbezirken von Belgorod zur Militärgarnison hinzugefügt.

(Recherche: Thais Porto)

22. Februar: Westliches Klinsky, Russland

Satellitenbilder zeigen Schwerlast-Transporter, die für Panzer, Artillerie und anderes schweres Gerät benutzt werden. Laut Maxar wurden diese am westlichen Rand der Region Klinsky, ungefähr 40 Kilometer östlich der ukrainischen Grenze gesichtet.

(Recherche: Thais Porto)

22. Februar: Nähe Mozyr, Belarus

Die Satellitenbilder zeigen außerdem die Aufstellung zusätzlicher Truppen im Süden von Belarus und in West-Russland nahe der ukrainischen Grenze. Die Bilder offenbaren die Positionierung und Bewegung von zusätzlicher Logistik und von zusätzlichen Vorräten inmitten erhöhter militärischer Aktivität in der Region, so Maxar.

In Belarus wurde eine neue Aufstellung mit mehr als 100 Fahrzeugen und Dutzenden Truppenzelten am Dienstag auf dem V.D. Bolshoy Bokov Flugplatz entdeckt, das ist ein kleiner Flugplatz in der Nähe von Mozyr im Süden Belarusvon , weniger als 40 Kilometer nördlich der Grenze zur Ukraine.

(Recherche: Thais Porto)

22. Februar: Auf dem Weg zwischen Valuyki und Veidelevka, Belgorod Gebiet