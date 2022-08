Wie rüsten wir unsere Gärten für die Klimakrise?

Der Regen am Wochenende lässt die Natur ein wenig durchschnaufen, aber dennoch wird der August 2022 wahrscheinlich als Rekord-Hitzemonat in die Statistiken eingehen. In den Gärten sieht es deshalb düster aus. Die meisten sind diesen Sommer eher braun als grün. Gießen und Spritzen sind verpönt, denn das kostbare Trinkwasser wird für Wichtigeres gebraucht.

"Man kann einen Garten auch so gestalten, dass er ganz viel Trockenheit aushält", sagt Agraringenieur und Buchautor Tjards Wendebourg. Er leitet den Bereich Gartenbau beim Ulmer Verlag. "Wir kennen das aus dem mediterranen Raum, wo es durchaus längere Hitzewellen gibt. Nur glaube ich, so, wie die meisten Gärten heute gestaltet sind, halten die nicht besonders viel aus

Kiesgärten und Mähroboter: "Überkommene Ordnungsvorstellungen"

Der Gartenexperte meint damit vor allem die Rasenflächen, insbesondere, wenn sie ständig per Mähroboter gemäht werden. Denn so legt der Rasenmäher den Boden frei, der vorher vom Gras geschützt war, sodass das Bodenwasser direkt verdunsten kann. In der Folge trocknet der Boden aus. Aber warum mähen viele Gartenbesitzer so oft?

"Ein großes Problem sind überkommene Ordnungs- und Sauberkeitsvorstellungen, die nach wie vor herrschen. Bei den Menschen wird ganz viel davon getrieben, was die Nachbarn denken und das führt zu absurden Geschichten: Kiesgärten oder eben diesen roboter-gepflegten Rasen, die in erster Linie dafür da sind, dass man den Nachbarn dokumentieren kann, wie ordentlich alles ist.“ Tjards Wendebourg, Agraringenieur.

Der Experte glaubt, dass ein Umdenken nötig ist, um unsere Gärten für extreme Sommertemperaturen fit zu machen. "Wir müssen uns daran gewöhnen, dass Rasen zwischenzeitlich auch mal braun sind. Oder wir müssen Gärten umgestalten, das wäre die beste Alternative."

Große Rasenflächen bedeuten Wasserverschwendung

Das Argument, dass der Rasen für viele Gartenbesitzer als Liege- und Spielfläche alternativlos sei, lässt Wendebourg so nicht gelten. "Ich glaube, dass die meisten Leute den Rasen nicht brauchen. Wir betreiben Verschwendung, weil wir Wasser und Dünger auf Flächen kippen, die man eigentlich anders nutzen könnte."

Die bessere Alternative seien Pflanzflächen. Besonders Stauden geben viele Möglichkeiten, Flächen ökologisch sinnvoll zu gestalten – sie beherbergen Tiere und Insekten und verbrauchen nicht so viel Wasser. Wenn sie geschickt angelegt sind, überdauern solche Pflanzflächen auch eine Trockenperiode. Wer auf eine Fläche für einen Liegestuhl nicht verzichten kann: "Es gibt hier wunderbare Lösungen mit Plattenbelägen mit breiten Fugen, in denen Pflanzen, wie Thymian, wachsen können. Die sind versickerungsintensiv und die ökologisch sinnvollere Alternative", so Wendebourg.

Als Sichtschutz lieber Kletterpflanzen statt Kirschlorbeer verwenden

Auch Zäune sollten Gartenbesitzer als Vegetationsflächen betrachten. Der Agraringenieur Tjards Wendebourg beobachtet den Trend, als Sichtschutz Kirschlorbeer zu pflanzen: "Das ist natürlich Wahnsinn, denn erstens lässt er sich überhaupt nicht gut schneiden und zweitens ist er auch nur bedingt trockenresistent. Und ökologisch relativ wertlos."

Eine bessere Lösung sei eine Hainbuchenhecke. Wer Gabionen – Drahtgestelle mit Steinen befüllt – als Sichtschutz verwendet, kann sie für die bessere Klimabilanz mit Kletterpflanzen begrünen. Es lohne sich, den Garten klimafreundlich umzugestalten: "Am Ende kommt optisch was Attraktives dabei heraus."