So reagiert das Ausland auf die deutsche Aufrüstung

Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine hat sich in Europa viel verändert - auch in Deutschland. Die Bundesregierung vollzieht eine grundsätzliche Kehrtwende in der Außenpolitik: Bundeskanzler Olaf Scholz warf die bisherige Verteidigungspolitik über den Haufen - neue Schulden sollen gemacht werden, über 100 Milliarden Euro - und die gehen direkt an die Bundeswehr.

Was bedeutet diese neue deutsche Sicherheits- und Verteidigungspolitik für das Ausland und was ändert sich durch den Krieg in Europa? Das BR24 Thema des Tages hat mit Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik gesprochen.

Zustimmung und Unbehagen etwa in Frankreich

Teilweise führt die neue Sicherheitspolitik zu Unbehagen im benachbarten Ausland, etwa beim französischen Präsidentschaftskandidaten der Linken, Jean-Luc Mélenchon. Der Ukraine-Krieg dürfe kein Vorwand sein, jetzt einen neuen Kurs in der Rüstungspolitik einzuschlagen. Und erst Recht nicht in Deutschland, schrieb Mélenchon bei Twitter.

Der französische Militär, Ex-General Vincent Desportes, begrüßt den deutschen Schwenk in der Außen- und Verteidigungspolitik dagegen ausdrücklich: "Deutschland übernimmt endlich Verantwortung und entscheidet sich dafür, auch eine geopolitische Macht zu sein. Und eben nicht mehr nur ein wirtschaftlicher Riese, der seine Verteidigung anderen überlässt", sagt der französische Ex-General.

Deutschland stellt sich seiner sicherheitspolitischen Verantwortung

"Sicherheitspolitik ist nicht nur Militär", sagt Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik im BR24 Thema des Tages. Und was wir in den letzten Tagen gesehen hätten, sei eine generelle Neuaufstellung im außen- und sicherheitspolitischen Bereich. "Aber dazu gehört halt letztlich auch die Frage der militärischen Handlungsfähigkeit. Und da hatte Deutschland Nachholbedarf".

Ihrem Eindruck nach begrüßten andere europäische Länder die deutsche Entscheidung aufzurüsten, zumal Frankreich, Polen und baltische Staaten seit Jahren darauf hingewiesen hätten, dass Deutschland als wirtschaftlich so starkes Land doch verhältnismäßig wenig für die Verteidigung und Sicherheit mache.

"Wir müssen selber stärker werden als Europäer"

Unabhängig vom Nato-Bündnis, in dem die USA ein starker Partner sind, stellt sich immer wieder die Frage, ob sich Deutschland von den Amerikanern emanzipieren muss. Claudia Major hingegen sieht die Fragestellung eher auf EU-Ebene: "Wir haben in Europa mit der Europäischen Union ein beeindruckendes politisches Gebilde aufgebaut, (...) sind aber nicht in der Lage, uns selber zu verteidigen. Dazu brauchen wir immer noch im militärischen Bereich die Unterstützung der Amerikaner."

Deswegen halte sie auch eine Abnabelung von den USA nicht für klug. Jedoch müsse sich Europa überlegen, wie es selbst besser in der Lage sein könne, die sicherheitspolitischen Probleme in den Nachbarregionen um Europa herum zu bearbeiten. Sie betonte: "Wir müssen selber stärker werden als Europäer".

Europa muss sich auf einen Epochenwandel einstellen

Europa müsse sich auf einen Epochenwandel einstellen, sagt Claudia Major. "Wir haben lange geglaubt, dass wir in Europa gemeinsam mit Russland irgendwie kooperativ eine Sicherheitsordnung aufbauen können. (...) Das ist jetzt vorbei."

Angesichts des Krieges in der Ukraine müsse sich Europa überlegen, wie in Zukunft das Zusammenleben mit einem Russland funktionieren kann, das bereit ist, seine Interessen mit militärischer Gewalt umzusetzen und Grenzen zu verschieben. In ihren Augen bedeute das ein Umdenken im Bezug auf die Sicherheit: "Wir gehen so ein bisschen über von einer kooperativen Friedensordnung zu einer Konfrontationsordnung oder einer Sicherheitsunordnung. Denn das, was wir gerade in der Ukraine sehen, ist wirklich ein Meilenstein. Es ist eine Abkehr von dem, was wir bislang in Europa hatten", betont Major.