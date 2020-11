Wie "Querdenker" und Rechte die Deutungshoheit gewinnen wollen

Die Debatte über das Infektionsschutzgesetz (IfSG) der Großen Koalition wird seit Tagen auch in den sozialen Medien geführt. Mit dem Begriff "Ermächtigungsgesetz", der im deutschen Sprachgebrauch klar mit der Nazizeit konnotiert ist, versuchen politische Mandatsträger aus dem rechten Spektrum und Anhänger der sogenannten "Querdenker"-Bewegung die Deutungshoheit über das IfSG zu erlangen. Anhänger dieser Bewegung fielen bereits öfter durch die Verwendung von Begriffen aus dem rechten Spektrum auf. Sie wähnen sich in einer "Diktatur". In den vergangenen Tagen finden sich auch in den Kommentarspalten von BR24 immer wieder irreführende Vergleiche.